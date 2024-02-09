شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعى ضخم يعود إلى الأرض خلال أيام دون معرفة مكان سقوطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتجه قمر صناعي أوروبي ضخم نحو الأرض في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو الأمر الذي يراقبه الخبراء عن كثب، حيث تم إطلاقه في المدار في أبريل 1995، هو القمر الصناعي للاستشعار عن بعد 2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ERS-2).

وبحسب موقع thesun البريطانى، فتوقفت مهام مراقبة الأرض لـ ERS-2 في عام 2011، عندما أفرغت وكالة الفضاء الأوروبية خزان الوقود الخاص به لخفض ارتفاعه وإنقاذ أجهزته من الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى العاملة.

ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن ERS-2 "كانت المركبة الفضائية الأكثر تطورًا لرصد الأرض التي طورتها أوروبا وأطلقتها على الإطلاق"، وقال الدكتور مينجاي كيم، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة وارويك، لصحيفة The Sun، إنه مزود بأدوات رادارية متطورة "أثبتت أنها لا تقدر بثمن" عندما يتعلق الأمر بمراقبة الكوارث الطبيعية.

وفي وقت الإقلاع، كان وزنه 5547 رطلاً (2516 كجم)، والآن، بدون الوقود، يصل وزنه إلى ما يقرب من 5057 رطلاً (2294 كجم) – وهذا أثقل قليلاً من ذكر وحيد القرن أو سيارة تيسلا موديل X، مع ملاحظة أن الآلاف من الأجسام خارج كوكب الأرض - مثل النيازك أو مركبات الهبوط الفاشلة على القمر - تهبط على الأرض كل عام، على الرغم من أن وزن هذه النيازك يتراوح عادةً من 50 جرامًا إلى 10 كجم.

وأضاف الدكتور كيم: "في حين أن معظمها يصل على شكل غبار أو جزيئات صغيرة غير مرئية بالنسبة لنا، فمن المتوقع أن يصل عرض الصخور الفضائية إلى حوالي 10 أمتار وهو ما يمكن مقارنته بالقمر الصناعي ERS-2 الذي يبلغ ارتفاعه 11.8 مترًا"، لدخول الغلاف الجوي للأرض كل ست إلى عشر سنوات.

ومن المرجح أن يواجه ERS-2 موتًا ناريًا، حيث يحترق في الغلاف الجوي للأرض عند عودته، ومن المتوقع ألا يتبقى أي حطام يمكن أن يسبب أي اصطدامات أو أضرار على الأرض، وإذا كان هناك حطام، فإن فرص سقوطه في المحيط تكون كبيرة، حيث يغطي الماء حوالي 70 في المائة من الأرض.

وتابع الدكتور كيم: "فيما يتعلق بالقمر الصناعي ERS-2، فمن غير المرجح أن يشكل تهديدًا عند عودته، خاصة أنه تم تكوينه خصيصًا لتقليل احتمالية التشظي"، "بينما يهبط عبر طبقات الغلاف الجوي السفلية للأرض، فمن المتوقع أن يحترق بالكامل، على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بمسار عودته غير المنضبطة."

هناك دائمًا درجة معينة من المخاطر عندما يتعلق الأمر بإطلاق الأجسام الفضائية نحو الأرض، وعلى الرغم من أن مسؤولي وكالة الفضاء الأوروبية يقولون إن الخطر السنوي لإصابة الإنسان بسبب الحطام الفضائي أقل من 1 في 100 مليار - أي أقل بنحو 65000 مرة من خطر الإصابة بالبرق، لكن ليس من الواضح التاريخ الدقيق الذي سيعود فيه ERS-2 إلى الغلاف الجوي.