مراجعة شواحن سلسلة ugreen Nexode Pro سرعة 160 وات بحجم صغير جدًا

وصل الينا شواحن ugreen Nexode Pro، ثلاثة شواحن جديدة من ugreen بسرعات شحن هائلة، وجودة مرتفعة، وحجم صغير جدًا، تمتاز شواحن يوجرين بأنها من المنتجات ذات الجودة المرتفعة جدًا في عالم الشواحن، ان كنت تبحث عن شاحن هاتف ممتاز فإن واحد من هذه الشواحن سيكون خيارًا ممتازًا لك في حالة قررت الشراء، لدينا الآن 3 شواحن جديدة، بـ3 سرعات مختلفة وأكثر من مدخل، بسرعات 65 وات و100 وات و160 وات، 3 شواحن ممتازة للغاية فلنتحدث عنهم.

مراجعة شواحن ugreen Nexode Pro

في البداية لدينا 3 شواحن هنا بـ3 سرعات مختلفة، تتشابه هذه الشواحن في العديد من النقاط، منها خامات التصنيع والحجم الصغير والتصميم، الأساسيات أقصد، شواحن ugreen من الشواحن المميزة جدًا وعند شرائها يجب ان تدرك انك ستحصل على صفقة ممتازة أيًا كان الموديل الذي قمت بشراؤه، دعني اتحدث معك عن الشواحن بالتفصيل من النواحي المشتركة بينهم ورأيي في الشواحن من الناحية المُشتركة، ومن ثم سأتحدث عن كل شاحن وحده بتفصيل خاص به، فتابع معنا.

الخامات

في الحديث عن الخامات فشركة ugreen لم تدخر أي شيء في الاهتمام بالخامات، نتحدث عن خامات معدنية عالية الجودة هنا مع بعض الأجزاء من البلاستيك، السطح الخارجي كله من المعدن القوي، حتى ان سماكة المعدن كبيرة ليست مجرد قشرة او شيء خفيف بل انك عندما تحمل أي شاحن منهم ستشعر بوزنه مقارنة بحجمه، الشاحن الأكبر بقوة 160 وات يمكنك ان ترميه على أي شخص لتسبب له أضرارًا قوية (امزح لا تفعل ذلك) بسبب وزنه الثقيل نسبة الى حجمه، الأجزاء البلاستيكية الداخلية ليست من البلاستيك الرخيص بل هي من بلاستيك ثقيل جدًا يتحمل الصدمات بشكل كبير بالتالي لن تشعر بأن الخامات رخيصة اطلاقًا.

الأبعاد والحجم

بالنسبة للقدرات الخاصة بالشواحن فهذه الشواحن صغيرة جدًا، الشاحن الذي بسرعة 65 وات هذا اصغر من شاحن MacBook بنفس القدرة، هذا يرجع الى استعمال شركة ugreen لتقنية GaN، او بمعنى اصح استعمال تقنية تعتمد على نترات الجاليوم كمادة موصلة بدلًا من السيليكون المُعتاد في كل الشواحن، مما يسمح بجعل الشاحن اصغر في الحجم بدون زيادة في الحرارة مع الحفاظ على سرعات عالية، هذا سمح للـ3 شواحن التي معنا ان تصل الى سرعة 160 وات بسهولة في أكبر شاحن.

لن ازعج رأسك بحجم الشواحن ولا بأبعادهم بل كل ما اريدك ان تعرفه ان الشواحن حجمهم صغير مقارنة بالسرعات التي تخرج منهم، الشاحن بسرعة 160 وات وهو أكبرهم لازال اصغر من حجم يدي، فلذلك الشواحن هذه مميزة جدًا، تقنية GaN بشكل عام ظهرت منذ عدة أعوام وتنتشر الآن بشكل أكبر، وانا أرحب بهذه التقنية في عالم الشواحن

تقنية UGREEN SmartCharge

بفضل تقنية UGREEN SmartCharge يمكنك استعمال هذه الشواحن في التعامل مع أي جهاز وأي تقنية شحن ممكنة، بالتالي يستطيع الشاحن التحكم في اخراج الطاقة منه بما يناسب الجهاز الذي تقوم بشحنه، لذلك في تجربتي للشواحن لم أواجه أي مشكلة في شحن أي جهاز من أجهزتي لأن هذه التقنية بكل بساطة مساعدة بشكل كبير.

معرض صور

لماذا ugreen Nexode Pro؟

مميزات عديدة جدًا، الفرق بين ugreen nexode وugreen nexode pro كبير بسبب دعم الشركة لتقنيات شحن أكثر، أبسط مثال على التقنيات التي لا تجدها مدعومة في كل الشواحن هي PPS 2.0 نجدها في ugreen nexode pro فقط، اسم Pro له وزنه هنا وفعلًا بالمدى الواسع من تقنيات الشحن السريع تستحق هذه الشواحن سعرها.

شاحن ugreen Nexode Pro بسرعة 65 وات

اول الشواحن معنا واصغرهم بسرعة 65 وات يحمل 3 مدخل للطاقة، مدخلين USB Type-C يستطيعان إخراج السرعة كاملة للشاحن، ومدخل USB Type-A طبيعي بسرعة 22.5Watt بحد أقصى، يمكنك استخدام المداخل الثلاثة كما تريد او كل مدخل وحده، الشاحن (واخوته) داعم لكل تقنيات الشحن السريع المختلفة حتى الـPPS من سامسونج مدعومة في هذا الشاحن، استعملته في شحن التابلت مع هاتفي (والذين هما Galaxy Tab S7 FE وGalaxy Note 10 Lite) معًا واوقات أخرى اشحن كل جهاز وحده او اشحن معهم سماعاتي اللاسلكية، والناتج النهائي؟ لم احتج الى شواحن أخرى، لم استعمل الشاحن الأصلي نهائيًا، حتى وانا اشحن الـ3 أجهزة معًا كنت اضع الهاتف او التابلت على المدخل الأول حتى يمتلأ بسرعة ومن ثم اغير بينهما ليمتلأ الجهاز الآخر بسهولة.

توزيع الطاقة على المداخل

سأترك لكم الصور توضح توزيع الطاقة على المداخل لكن سأعلق في شيء يضايقني هنا، ان مدخل C الثاني عندما يعمل مع مدخل A سواء وحدهما او في حالة استعمال 3 مداخل لا يُعطي طاقة كافية، كانت هذه اكثر نقطة تضايقني في الشاحن، اذا احتجت الى شحن السماعة مع الهاتف او التابلت لا استطيع الحصول على الطاقة كاملة بل احصل فقط على 61 وات من الطاقة الكلية، كان يمكن ان نخفض المدخل الأساسي الى 35 وات مثلًا ونزيد من سرعة المدخل الثاني الى 20 وات، تفسير الأمر يمكن ان ugreen رأت ان هذا امثل في حالة ان المدخل الأول سيقوم بشحن لابتوب، لكن من سيوصل اجهزة نهمة للطاقة في شاحن 65 وات مع اللابتوب؟

الشحن من مدخل واحد

الشحن من مدخلين

الشحن من 3 مداخل

شاحن ugreen Nexode Pro بسرعة 100 وات

قدرة 100 وات نعم ممتازة، لكن هذا الشاحن لدي تعليق صغير عنه، لا يوزعها بشكل عادل من رأيي، ستفهم في توزيعة السرعات في الفقرة القادمة، لكن تجربتي معه لم تكن سيئة شحنت نفس الأجهزة وكانت السرعات جيدة، مررت بنفس عملية تغيير الجهاز الموصل في المدخل الأول أيضًا عند شحن 3 أجهزة، غير ذلك جربته مع جهاز MacBook Pro M1 Pro وكأني استعمل الشاحن الأصلي للماكبوك برو، ان كان الماكبوك برو ملكي فكنت سأستعمل هذا الشاحن بشكل يومي، نفس الشاحن الصغير في الأداء، لا حرارة كبيرة، ملحوظة لكن ليست لدرجة تجعلني اقلق من الشاحن.

توزيع الطاقة على المداخل

ضايقتني ugreen هنا من جديد، من الصور يمكنك معرفة تركيب سرعات الشاحن، لكن ما يضايقني ان المدخل الثاني ومدخل A من جديد لا يعملان معًا في أي حال الا على 15 وات فقط، وهو رقم صغير نسبيًا، ولا اقصد 15 وات بأي اعدادات، بل 5 فولت و3 أمبير فقط، ماذا ان كنت استعمل جهاز يعمل بفولت مختلف او امبير مختلف، لازلت ستحصل على 15 وات لكن توزيع الطاقة غريب جدًا، انظر للصور لتعرف توزيع الطاقة على مداخل الشاحن.

الشحن من مدخل واحد

الشحن من مدخلين

الشحن من 3 مداخل

شاحن ugreen Nexode Pro بسرعة 160 وات

الشاحن الأثقل، في البداية لا تجعل سرعة شحن 160 وات تخدعك، هو لا يخرج الـ160 وات بالكامل لجهاز واحد بل اقصى قوة كهربية تخرج منه من مدخل واحد هي 140 وات، لكن بشكل عام 140 وات من مدخل واحد؟ لم لا؟ الشاحن نفسه يسخن وحرارته مقبولة جدًا، اعلى من الشاحنين الآخرين لكن انت تستطيع شحن لابتوب ماكبوك برو والايباد والهاتف بهذا الشاحن في نفس الوقت، فهو خيار ممتاز جدًا، لدينا في هذا الشاحن 4 مداخل هذه المرة 3 من النوع C ومدخل A وحيد كالمعتاد.

توزيع الطاقة على المداخل

نفس المشكلة التي توجد في الشاحنين السابقين ان المداخل الأخيرة لا تدعم الا 5 فولت و3 امبير معًا، 15 وات فقط، اعني لماذا هذا الإعداد؟ لا أعلم، لكن السؤال هنا كيف تحصل على 160 وات؟ ببساطة تستعمل المدخل الأول والثاني معًا، فيعمل الأول على 100 وات والثاني على 60 وات وانتهى الأمر، توزيع الطاقة سأتركه لكم في الصور لتتعرفوا عليها.

الشحن من مدخل واحد

الشحن من مدخلين

الشحن من 3 مداخل

الشحن من 4 مداخل

سعر شواحن ugreen Nexode Pro وهل تستحق الشراء؟

نعم بشكل كبير، الشواحن ذات قوة عالية جدًا وسرعات مرتفعة في نفس الوقت هي بأحجام صغيرة مقارنة بقوتها، تخيل ان تشتري شاحن واحد لشحن كل أجهزتك، عندما تسافر لن تحتاج اكثر منه لشحن 4 أجهزة مختلفة في نفس اللحظة، بشكل عام الشواحن ممتازة واستمتعت بهم وانا اشحن أجهزتي المختلفة، لا ناتج حراري مرتفع، بالإضافة لدعم مجموعة واسعة من تقنيات الشحن السريع، احببت هذه الشواحن بشكل كبير وانا ارشحهم للشراء.

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