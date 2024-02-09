شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول طفلة روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء من معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام (BIGAI) عن تونج تونج، الذى يعنى "الفتاة الصغيرة"، وهو لقب أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، ووفقًا لمبتكريها، يمكن لطفلة الذكاء الاصطناعي تكليف نفسها بمهام والتعلم بشكل مستقل واستكشاف بيئتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن الأمر يبدو مثل حبكة فيلم الخيال العلمي The Creator، إلا أن مهندسي تونج تونج Tong Tong يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكنه حتى تجربة المشاعر.



طفلة الذكاء الاصطناعى

تم الكشف عن Tong Tong في معرض حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام الذي أقيم في بكين في نهاية شهر يناير.

على عكس الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ربما شاهدتها في أفلام مثل Terminator، فإن Tong Tong ليس له شكل مادي.

وبدلاً من ذلك، فإن كيان الذكاء الاصطناعي موجود ويعمل ضمن بيئة افتراضية يمكن التفاعل معها.

يقول منشئوها إن تونج تونج يعرض ذكاء وقدرات طفل يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات.

وبحسب تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فقد تمكن زوار المؤتمر من التحدث مع تونج تونج وإسناد المهام إليه، على سبيل المثال، قد يؤدي مطالبة Tong Tong بالترتيب إلى قيام الذكاء الاصطناعي بإصلاح إطار صورة ملتوي.

إذا كانت الصورة مرتفعة جدًا، فسيجد الذكاء الاصطناعي كرسيًا حتى يتمكن من الوصول إليه دون مساعدة خارجية.

كما أنه في هذه الأثناء، إذا كان هناك حليب مسكوب بشري داخل الغرفة الافتراضية، كانت تونج تونج قادرة على استنتاج أن هذا يحتاج إلى ترتيب وستجد منشفة لتنظيفه بها.

ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر تميزًا في Tong Tong هي قدرتها على تعيين المهام ذاتيًا.

ولا تستجيب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT أو Bard من Google، إلا للمهام التي يحددها لها عملاء بشريون ولن تتصرف ما لم يُطلب منها ذلك صراحةً، وهذا يعني أنه حتى الروبوتات الأكثر تقدمًا لا تعمل بطريقة مستقلة حقًا.