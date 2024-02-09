شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكم على مهندس سابق فى أبل بالسجن والغرامة بتهمة سرقة تكنولوجيا السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم على شياو لانج تشانج، الموظف السابق في شركة أبل، الذي أقر بأنه مذنب بسرقة معلومات حول تطوير السيارة ذاتية القيادة للشركة، بالسجن لمدة 120 يومًا يليها إطلاق سراح تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، وتم القبض على تشانج في عام 2018 في مطار سان خوسيه الدولي بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الصين، ودفع في البداية بأنه غير مذنب حتى غير لهجته في عام 2022 واعترف بسرقة أسرار تجارية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه بالإضافة إلى قضاء بعض الوقت خلف القضبان، يتعين عليه أيضًا دفع تعويضات تصل إلى 146.984 دولارًا، وفقًا لوثيقة المحكمة الخاصة بالحكم عليه والتي اطلع عليها موقع 9to5Mac لأول مرة.

عمل الموظف السابق في شركة Apple كمهندس أجهزة في مبادرة المركبات ذاتية القيادة التي أطلقتها الشركة منذ عقد من الزمن والتي تحمل الاسم الرمزي Project Titan.

بناءً على شكوى شركة أبل، نقل تشانج وثيقة مكونة من 25 صفحة تحتوي على مخططات هندسية للوحة دوائر للسيارة ذاتية القيادة للشركة إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجته عبر AirDrop.

كما قام أيضًا بحفظ نسخة من الأدلة الفنية التي تصف النموذج الأولي لشركة Apple لهذا الكمبيوتر المحمول، بالإضافة إلى سرقة لوحات الدوائر وخادم من مختبرات التطوير التابعة للشركة.

استقال Zhang من شركة Apple بعد إجازة أبوة ورحلة إلى الصين، وأخبر صانع iPhone أنه سيعمل في البلاد لصالح شركة XPeng Motors.

وبحسب ما ورد أدى ذلك إلى إجراء تحقيق، نظرًا لأن XPeng تعمل أيضًا على تقنية القيادة الذاتية، والتي كشفت أنه تم القبض على Zhang على كاميرا المراقبة وهو يأخذ أجهزة من مختبرات Apple وينقل الملفات إلى كمبيوتر زوجته.

ومن المتوقع أن يسلم نفسه بحلول 19 يونيو، وبعد ذلك سيتم إرساله إلى منشأة ذات الحد الأدنى من الأمن في أقرب مكان ممكن من منزله في سان خوسيه، كاليفورنيا.

ظلت شركة أبل تعمل على إنتاج سيارة ذاتية القيادة منذ عقد من الزمن، لكنها لم تطلق بعد منتجًا يمكن للمستهلكين شراؤه.

أفاد مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن الشركة غيرت خططها وتقوم الآن بتطوير سيارة كهربائية مثل سيارة تسلا بدلاً من سيارة ذاتية القيادة كاملة.

كما أن من المتوقع الآن ظهور سيارة Apple Car التي طال انتظارها لأول مرة في موعد لا يتجاوز عام 2028.