شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة تعديل الصور لـ Copilot.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت تحديثًا مهمًا إلى نظامها الأساسي المساعد للذكاء الاصطناعي Copilot، فبعد مرور عام على إطلاقه، تلقى مايكروسوفت Copilot إصلاحًا شاملاً للتصميم تدعي الشركة أنه سيضيف "شكلًا ومظهرًا مبسطًا" إلى النظام الأساسي.





كوبلت

حيث تضيف الواجهة الجديدة دائرة تعرض اقتراحات سريعة لمساعدة المستخدمين على فهم إمكانيات أداة الذكاء الاصطناعي، وأصبحت واجهة المستخدم الجديدة مرئية الآن على موقع الويب وعلى تطبيقي Copilot Android وiOS، وفي الوقت نفسه، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الآن تحرير الصور التي تم إنشاؤها بواسطته.

وأعلنت الشركة عن التحسينات عبر منشور بالمدونة وكشفت أن Copilot سيحتوي الآن على واجهة مُجددة، وعلى موقع الويب، تبدو الصفحة الرئيسية أكثر وضوحًا مع وجود شعار Copilot واحد في الأعلى متبوعًا بدائرة مرئية تعرض الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مطالبات نصية حول الصور.

وفي الأسفل، تحصل على حقل النص لطرح استفساراتك، وذكرت الشركة: "اليوم عندما تزور Copilot، ستشاهد شكلًا وإحساسًا أكثر انسيابية مصممًا لمساعدتك على إحياء أفكارك واكتساب فهم للعالم بسهولة أكبر".

إلى جانب الواجهة المعاد تصميمها، أضافت مايكروسوفت أيضًا أداة جديدة إلى Copilot تسمى Designer والتي يمكنها إجراء تحرير مباشر على الصور التي تم إنشاؤها، ويتيح ذلك للمستخدمين تخصيص الصورة أو إجراء تغييرات عليها دون الحاجة إلى مغادرة نافذة الدردشة، ويمكن لأداة التحرير تمييز كائن ما وتحسين الألوان وطمس الخلفية وإعادة تصور الصورة بأسلوب فني مختلف. كل هذه الميزات متوفرة في الإصدار المجاني من الأداة.

كما سيتمكن مشتركو Copilot Pro من تغيير حجم الصور وتجديدها بين المربع والأفقي دون مغادرة الدردشة، بالإضافة إلى الإمكانيات المذكورة أعلاه. وأضاف عملاق التكنولوجيا: "سنطرح قريبًا مصممنا الجديد GPT داخل Copilot، والذي يوفر لوحة غامرة ومخصصة داخل Copilot حيث يمكنك تصور أفكارك".