شكرا لقرائتكم خبر عن Gemini.. ماذا يعني هذا المفهوم وما أهداف غوغل من وراءه؟ والان نبدء بالتفاصيل

خدمات Gemini

Gemini ومنتجات شركة غوغل

الدمام - شريف احمد - تواصل غوغل سباقها المحموم مع مطوري برامج الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت استبدال اسم مساعدها الذكي "Bard" باسم آخر أطلقت عليه Gemini.Gemini يمثل أحدث خطوات وتطورات غوغل في عالم الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات، وفي العديد من المجالات والقطاعات التي باتت مغزوة من الذكاء الاصطناعي.شركة غوغل التكنولوجية العملاقة أوضحت أن خدمات Gemini ستكون متاحة بما يزيد على 40 لغة، في أكثر من 230 دولة، الذي يعمل الآن بنموذج Gemini Pro 1.0.غوغل ذكرت جملة من الأهداف من وراء Gemini، تتلخص في تمكين ريادة الحلول المبتكرة لصالح المطورين والشركات، هذا بالإضافة إلى تعزيز نظام بيئي شامل لمليارات المستخدمين من خلال دعم التجارب الرقمية اليومية.وبهذا النموذج المسمى Gemini تقفز غوغل خطوات وخطوات نحو الأمام في عالم الذكاء الاصطناعي، من خلال التطورات الهائلة التي تبني عليها من خلال هذا النموذج القوي الذي يعد الأول من نوعه في تفوقه على البشر لا سيما في فهم اللغة، واشتماله على 57 موضوعاً متنوعاً في كافة المجالات.مع كل هذا يمتد تأثير Gemini إلى جميع منتجات شركة غوغل التي تستخدم على نطاق ضخم وواسع، وهو ما سيؤثر بالطبع على كفاءة الإنتاج هذا بجانب توفير عوامل الأمان سواء للشركات والأفراد.بالتأكيد ستعمل غوغل على توفير تطبيق «Gemini» بحسب ما أوضحت، وسيتاح باللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.«Gemini Advanced»، هذه تسمية ستطلق على الإصدار المزود بـ«Ultra»، حاملا قدرات إبداعية متميزة جديدة، ستفيد في أمور التحليل واتباع التعليمات والتعاون الإبداعي في مختلف المجالات.