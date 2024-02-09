شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تستضيف سلسلة أسبوعية جديدة للمصارعة بعنوان "WWE Speed" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت WWE منصات البث الخاصة بها مؤخرًا، مع أحدث التطورات القادمة عبر شراكة مع منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ووقع الثنائي عقدًا لمدة عامين لسلسلة أسبوعية جديدة يسمى WWE Speed، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، سيكون العرض حصريًا لـ X وسيتضمن مباريات محددة المدة تدوم أقل من خمس دقائق.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه من المقرر أن يشارك المصارعون المشهورون في WWE Speed، وتتمثل الخطة في أن يتم تصوير العرض مع جمهور الاستوديو، مع بث حلقات جديدة كل أسبوع، بدءًا من هذا الربيع.

سيكون WWE Speed هو أحدث عرض رياضي على X، وقد بثت المنصة محتوى حصريًا بالشراكة مع Fox خلال كأس العالم FIFA الأخير، وستعمل هذا العام مع NBC Universal لبث المقاطع خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

أما بالنسبة لعالم WWE، فإن X ليست الشركة الوحيدة التي تشارك في الحدث، تأتي هذه الأخبار في أعقاب استحواذ Netflix مؤخرًا على العرض الرئيسي لـ WWE، Monday Night Raw، مقابل 5 مليارات دولار على مدار 10 سنوات.

تتضمن الصفقة عروضًا أسبوعية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والمزيد، إلى جانب بث عروض WWE NXT وSmackDown في بلدان خارج الولايات المتحدة، وسيتمكن الجمهور الدولي أيضًا من الوصول إلى الأفلام الوثائقية والعروض الجديدة والمزيد من المسلسلات الأصلية بدءًا من العام المقبل.

ومن المحتمل أن يضطر مستخدمو Netflix في الولايات المتحدة إلى الانتظار بعض الوقت للوصول إلى المزيد من برامج WWE.