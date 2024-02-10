شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمليات تسريح العاملين بمايكروسوفت تضمن 86 وظيفة فى Skylanders studio والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبين تسريح 86 موظفًا في عملية تسريح مجدولة قادمة من مايكروسوفت في أحد فروعها الخاصة بشركة تصنيع Skylanders Toys for Bob، وتشترط ولاية كاليفورنيا على الشركات إخطار الولاية بعمليات التسريح القادمة للعمال، وذلك بفضل قانون عام 1988 الذي ينص على إشعار مدته 60 يومًا بشأن تخفيض عدد الموظفين، لذلك وصلت هذه الإشارة على الرغم من عدم تنفيذها بعد.

وفقًا لما ذكره موقع "engadget"، تشير أحدث التنبيهات إلى وجود 86 تخفيضًا قادمًا اعتبارًا من 30 مارس، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة San Francisco Chronicle عن ملف ولاية كاليفورنيا الذي يشير إلى أن مكاتب Toys for Bob ستغلق.

تشتهر شركة Toys for Bob بقيادة مفهوم "الألعاب إلى الحياة"، الذي تبنته نينتندو لاحقًا مع أميبو.

تشمل أكثر المشاريع الناجحة التابعة لشركة Activision Blizzard سلسلة Spyro the Dragon وSkylanders وCrash Bandicoot 4: It’s About Time.

ذكرت The Gamer في أواخر شهر يناير أن شركة Toys for Bob ستخفض 40% من موظفيها، وهو ما كان سيبلغ حوالي 35 وظيفة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، سيفقد 76 موظفًا آخر في Activision Blizzard وظائفهم، أيضًا في 30 مارس، في عنوان في سان ماتيو بكاليفورنيا، المطابق للمقر الرئيسي لشركة Sledgehammer Games.

طور الاستوديو العديد من ألعاب Call of Duty أو المساهمة فيها، بما في ذلك CoD: Modern Warfare 3 (2011)، CoD: Advanced Warfare (2014)، CoD: WWII (2017) و CoD: Vanguard (2021).

تأسس الاستوديو في عام 2009، وذكرت شركة Insider Gaming في شهر يناير أن شركة Sledgehammer Games ستغلق مكاتبها وتتحول إلى أماكن بعيدة تمامًا.

وكانت قالت مايكروسوفت وفي أواخر يناير، إنها ستلغي 1900 وظيفة عبر فرق Xbox وActivision Blizzard وZeniMax (Bethesda).

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، بحجة أن الجولة الكبيرة من عمليات تسريح العمال "تتعارض مع تصريحات مايكروسوفت في هذه الدعوى".

طلبت الوكالة الحكومية وقفًا مؤقتًا لعملية استحواذ Microsoft على Activision Blizzard، والتي بدت وكأنها مغلقة بعد موافقة هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة على عملية الشراء بقيمة 69 مليار دولار في أكتوبر.

وقع ما يقدر بنحو 10500 عامل في صناعة الألعاب ضحية لتسريح العمال في عام 2023، وقد شهد بالفعل 6000 آخرين في عام 2024، بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من العام الجديد، كان ذلك جزءًا من عام مدمر من عمليات تسريح العمال على نطاق أوسع في صناعة التكنولوجيا.