تكنولوجيا: تسريبات هاتف Nothing Phone (2a) تبينت انها مزيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا يوم الاثنين الماضي تسريبات مفترضة للهاتف الذكي Nothing Phone (2a)، وذلك بواسطة @OnLeaks.

والآن، اتضح أن التسريب ليس لهاتف Nothing Phone (2a) القادم، بل هو هاتف ذكي لم يتم إصداره ولم يتم إنتاجه مطلقًا. ولهذا السبب قد تبين التسريب مقنعًا جدًا.



في البداية، شكك إيفان بلاس (المعروف أيضًا باسم @evleaks) في التسريب لأنه لم يكن منطقيًا نظرًا لشعار Nothing الذي يقول “شاهد العالم من خلال عيون جديدة“، وهو تلميح إلى إعداد الكاميرا المعاد تصميمه في (Nothing Phone (2a.

https://x.com/onleaks/status/1754514696005206503?s=46

وقام ستيڤ (المعروف أيضًا باسم OnLeaks) بالاعتراف بأن التسريب لم يكن حقيقيًا.

المصدر