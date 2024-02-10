شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محتالون يستخدمون الـDeepfake لخداع موظف وسرقة 25 مليون دولار بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم خداع موظف مالى فى هونج كونج يعمل فى شركة متعددة الجنسيات لتحويل 25 مليون دولار إلى المحتالين، بعد حضور اجتماع عبر الفيديو مع منتحل شخصية المدير المالى الذى استخدم تقنية الـ "Deepfake"، فقد أفادت شرطة هونج كونج مؤخرًا أنها تحقق فى عملية احتيال متقنة شهدت قيام مجموعة من اللصوص بالاحتيال على شركة متعددة الجنسيات بقيمة 200 مليون دولار هونج كونج، ما يعادل 25.6 مليون دولار، باستخدام تقنية "التزييف العميق" لانتحال شخصية المدير المالى للشركة أثناء مكالمة فيديو، واستهدف المحتالون فى البداية أحد العاملين الماليين فى الشركة الذين لم يذكر اسمه برسالة بريد إلكترونى من المدير المالى للشركة فى المملكة المتحدة (CFO).



سرقة عبر الانترنت

نظرًا لأن الرسالة تتضمن "معاملة سرية" بقيمة 200 مليون دولار هونج كونج، اشتبه الرجل فى أنها رسالة بريد إلكترونى تصيدية، لكن هذه الشكوك تبددت عندما تمت دعوته إلى مؤتمر عبر الفيديو مع المدير المالى والعديد من الأشخاص الآخرين، وزملائه الذين اعترف بهم، ولكن ما لم يعرفه الرجل هو أن جميع الوجوه والأصوات المألوفة فى مكالمة الفيديو كانت فى الواقع عبارة عن وجوه وأصوات مزيفة مصممة لجعل الغرباء يبدون وكأنهم موظفو الشركة، بعد أن شعر بالارتياح لأنه كان يتصرف بناءً على طلب مديره المالى، قام الموظف بتحويل أكثر من 25.6 مليون دولار إلى حساب المحتالين وواصل عمله، وفقا لـ oddity central.

وقال كبير المشرفين بارون تشان شون تشينج: "لقد استخدموا تقنية التزييف العميق لتقليد صوت أهدافهم"، مضيفًا أن إدارته كانت تسلط الضوء على هذه القضية لأنها كانت الأولى فى هونج كونج حيث تم خداع الضحية خلال "اجتماع فيديو متعدد الأشخاص".

قال الموظف الذى تم خداعه إن موظفى الشركة فى المكالمة بدوا وكأنهم أشخاص حقيقيون، ولكن بعد فوات الأوان، كان الأشخاص الذين كان معهم فى الاجتماع أعطوه التعليمات بشكل أساسى قبل إنهاءه فجأة، ولم يتفاعلوا معه حقا، وتم اكتشاف عملية الاحتيال فقط عندما قام الموظف بالتحقق من الصفقة مع المكتب الرئيسى، ليعلم أنه لا أحد يعرف أى شيء عنها.

أصبحت عمليات التزييف العميق واستنساخ الصوت متكررة للغاية فى السنوات القليلة الماضية حيث وصلت التكنولوجيا إلى مستوى لا يستطيع فيه معظم الناس التمييز بين الأشخاص الحقيقيين والمستنسخين الرقميين.