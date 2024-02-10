تكنولوجيا: جهاز Acer Chromebox Mini يصل لأول مرة كجهاز حاسب مصغر بدون مروحة يعمل بنظام ChromeOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت شركة Acer جهاز حاسب مصغر جديد تمامًا في حدث Integrated Systems Europe (ISE) 2024.

وعلى ما يبدو، يهدف الجهاز المسمى Acer Chromebox Mini إلى أن يكون حلاً لللافتات الرقمية، وهو قطاع سريع التطور من المتوقع أن تصل قيمته إلى 45.94 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولتلبية المتطلبات المتزايدة لهذا القطاع، يعمل جهاز Acer Chromebox Mini مع نظام ChromeOS، والذي يهدف إلى توفير إدارة مبسطة لتكنولوجيا المعلومات، وضوابط أمنية متقدمة، ومراقبة قابلة للتطوير.

وبفضل التصميم الصامت بدون مروحة، تريد الشركة التأكد من أن الحاسب الصغير يقدم أداءً موثوقًا خاليًا من الصيانة.

علاوةً على ذلك، تم تحسين جهاز ChromeOS لمخرجات الشاشات المتعددة، فهو يأتي مزودًا بمنفذي HDMI 1.4b ومنفذ USB من النوع C مع وضع DisplayPort Alt. يتيح تحديد المنفذ هذا للنظام التعامل مع ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K.

تحتوي المنافذ الأخرى في Chromebox Mini على ميكروفون واحد ومقبس صوت وخمسة منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A وشبكة Gigabit Ethernet. وللاتصال اللاسلكي، يحتوي الجهاز على اتصال WiFi 6 و Bluetooth 5.2.

أما بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية، فسيتم شحن هذا الجهاز إما بمعالج Intel Jasper Lake ثنائي النواة أو رباعي النواة بقوة 6 واط. كما انه مقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

وتشمل المزايا الأخرى تصنيف MIL-STD 810H، مما يجعل النظام منخفض الطاقة قادرًا على التعامل مع الظروف البيئية المختلفة.

لم تكشف شركة Acer بعد عن معلومات الأسعار والتوفر لجهاز الحاسب المصغر.

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