تكنولوجيا: ظهور هاتفي POCO F6 و POCO X6 Neo من شاومي في تسريب جديد قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد، حددت شركة شاومي نوافذ إصدار لاثنين من الهواتف الذكية الجديدة التي تحمل علامة POCO، وذلك بعد أن أصدرت بالفعل POCO X6 5G و POCO X6 Pro 5G عالميًا في شهر يناير.

هذه المرة، من المتوقع أن تتجه الشركة إلى POCO F6 وPOCO X6 Neo، وقد يظهران لأول مرة في الهند.

وفي حين ظهرت تقارير حول POCO F6 في أوائل شهر نوفمبر، كانت هذه التقارير تتعلق في الواقع بهاتف POCO X6 Pro 5G.

!في الآونة الأخيرة، قيل أن POCO F6 سيكون بمثابة النظير العالمي لـ Redmi Note 13 Turbo، وهو هاتف آخر لم يتم إصداره في الوقت الحالي.

من المفترض أن تقوم شركة شاومي بتزويد كلا الطرازين بـ “SM8635”، وهي مجموعة شرائح كوالكوم قادمة يُعتقد أنها تقع بين Snapdragon 8 Plus Gen 1 و Snapdragon 8 Gen 2 من حيث الأداء.

ويقال أن هاتف POCO F6 يسير على الطريق الصحيح لإصداره في شهر يوليو 2024، أي بعد شهر مما اقترحته التسريبات السابقة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن نافذة الإصدار هذه تنطبق فقط على الهند. ولسوء الحظ، ليس من الواضح ما إذا كانت شركة شاومي ستطلق هاتف POCO F6 في الهند وفي الأسواق الأخرى في وقت واحد، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال بالضرورة.

وعلى النقيض من ذلك، من المقرر أن يصل POCO X6 Neo في وقت مبكر من الشهر المقبل في الهند.

إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فسيتم إطلاق POCO X6 Neo مع مجموعة شرائح Dimensity 6080، وبطارية 5000 مللي أمبير وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز.

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