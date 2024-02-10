تكنولوجيا: المدير التنفيذي السابق لشركة Meizu يكشف عن رؤى حول نظارة الواقع المعزز Huawei Vision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إطلاق نظارة أبل الذكية Vision Pro، تلقى سوق النظارات الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه من الجماهير. يتضمن السوق بالفعل شركات مثل Meta وVive وValve، وقد جعل دخول أبل السوق أكثر تنافسية.

ووسط كل هذا، قام Li Nan، المدير التنفيذي السابق لشركة Meizu ومؤسس شركة Numiao Technology، بإلقاء بعض الضوء على نظارة Huawei Vision AR المنتظرة عبر حسابه الرسمي على Weibo.

ووفقًا للمنشور الذي تمت مشاركته، يدعي Li Nan أن شركة هواوي تعمل على نظارة واقع افتراضي ستحتوي على مجموعة الشرائح التي طورتها الشركة ذاتيًا، والتي من شأنها أن تقدم أداءً مثيرًا بحيث لن يكون هناك “أي تأخير” في العروض المكانية.

وستأتي نظارة الواقع الافتراضي مع شاشة Sony 4K micro-OLED، والتي من المتوقع أن يتم شحنها إلى وحدة التصنيع التابعة لشركة هواوي خلال الأشهر الستة المقبلة. تعد الشاشة نفسها جزءًا من نظارة Vision Pro من أبل.

علاوةً على ذلك، ستزن نظارة الواقع الافتراضي من هواوي حوالي 350 جرامًا، وهو ما يقرب من نصف الوزن البالغ 600 جرام الذي تقيسه نظارة Vision Pro من أبل.

إذا كان ذلك صحيحًا، فسيؤدي ذلك إلى ظهور بديل رائع لنظارة Vision Pro في السوق. ومع ذلك، سيكون السعر حوالي 15000 يوان، وهو ما يترجم تقريبًا إلى 2100 دولار تقريبًا.

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