شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يعمل على ميزة جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر إنستجرام ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) منذ أن أطلقت الشركة الأم Meta AI، والآن، ظهر تسريب جديد يدعي أن منصة التواصل الاجتماعي تعمل على ميزة كتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي، ويُقال إنه يسمح للمستخدمين بإعادة كتابة وإعادة صياغة وإجراء تغييرات أسلوبية على رسائلهم المكتوبة في رسائل Instagram المباشرة (DM).

وفي الوقت نفسه، بدأت منصة Threads الأحدث لوسائل التواصل الاجتماعي في Meta أيضًا في اختبار ميزة حفظ المنشورات التي ستضع إشارة مرجعية على المنشورات لمشاهدتها لاحقًا.

وقام مطور الأجهزة المحمولة Alessandro Paluzzi بتسريب تفاصيل حول هذه الميزة على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، حيث شارك لقطة شاشة حيث يمكن رؤية النص المكتوب الذي تم تحديده باستخدام خيار الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مربع الدردشة.

وردًا على استفسار مستخدم آخر حول وظائفه، قال بالوزي: "من المحتمل أن يعيد صياغة رسالتك بأنماط مختلفة، على غرار الطريقة التي يعمل بها برنامج Magic Compose من Google".

وفي حين أن التفاصيل حول ميزة كتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي غير معروفة - نظرًا لأنه يتعين على المستخدم تحديد النص وتمييزه حتى يظهر الخيار - يبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إنشاء رسائل بمفرده داخل حقل النص، وعلى هذا النحو، فإن هذه الميزة تشبه إلى حد كبير محرر نصوص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتوفر الأدوات الموجودة المماثلة ميزات مثل إعادة الكتابة والتلخيص وزيادة طول النص وتغيير الدرجة اللونية وبنية النمط، بالإضافة إلى المزيد من المحتوى السياقي إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي في Instagram يمكنه بالفعل إنشاء محتوى من خلال عملية مختلفة، لذلك، يتعين على المستخدمين كتابة "Meta AI" متبوعة بالرسالة في أي محادثة، وسوف يستجيب الذكاء الاصطناعي لها.

وسيتمكن الآخرون في الدردشة أيضًا من رؤية الرسالة، والجدير بالذكر أن الشركة تدعي أن الذكاء الاصطناعي يمكنه فقط قراءة الرسالة التي تم وضع علامة عليها، وستظل بقية النصوص خاصة، وبالمثل، لن يتمكن من الرد على أي استفسارات متابعة إذا لم يتم وضع علامة عليه، وفي الوقت الحاضر، Meta AI، الذي يشغل ميزات الذكاء الاصطناعي في Instagram، متاح فقط في الولايات المتحدة.