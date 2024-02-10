شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة الاتحاد الأوروبى ترفض طلب "تيك توك" تعليق تسميتها "حارس بوابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت المحكمة طلب "تيك توك" لمنع الاتحاد الأوروبى من تصنيفها على أنها "حارس البوابة" وهو مصطلح يشير إلى الشركات التي لديها منصات قوية بما يكفي، لتتبع قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة لقانون الأسواق الرقمية (DMA).

وأفادت بلومبرج أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت طلب المالك ByteDance باتخاذ إجراء مؤقت من شأنه أن يمنح تيك توك مزيدًا من الوقت لتنفيذ اللوائح، ووجدت أن الشركة "فشلت في إثبات مدى الإلحاح" المطلوب، وفقا لتقرير ذا فيرج .

وعلى الرغم من أن TikTok تستأنف تعيين حارس بوابة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الكتلة الاوربية لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاستئناف، فيما طلبت ByteDance إجراءً مؤقتًا في ديسمبر حتى لا تضطر إلى الامتثال للوائح قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستئناف.

ويعد قرار اليوم رفضًا لهذا الطلب، مما يعني أنه سيتعين على TikTok الالتزام مؤقتًا على الأقل بقواعد DMA التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس، حتى لو قرر الاتحاد الأوروبي لاحقًا الموافقة على الاستئناف.

وقال القضاة: "لم تظهر ByteDance أن هناك خطرًا حقيقيًا للكشف عن معلومات سرية أو أن مثل هذا الخطر قد يؤدي إلى ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه".

كما إن وضع تيك توك كحارس بوابة يعني أن النظام الأساسي سينضم إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى مثل Apple وMeta وAmazon وGoogle في إجراء سلسلة من التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السماح للشركات الخارجية بالوصول إلى خدماتها وطلب الموافقة على الإعلانات المخصصة.

ويعني ذلك أيضًا غرامات بملايين اليورو على TikTok وجميع شركات حراسة البوابة الأخرى، إذا انتهكت قواعد DMA، وقال متحدث باسم TikTok لبلومبرج : "بينما نشعر بخيبة أمل إزاء القرار، فإننا نتطلع إلى الاستماع إلى جوهر قضيتنا على وجه السرعة" .

وتلقت TikTok المزيد من الأخبار السيئة من أوروبا يوم الجمعة في شكل تحقيق منفصل للاتحاد الأوروبي في قواعد الإشراف على المحتوى للقاصرين، حسبما ذكرت بلومبرج أيضًا .

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن التحقيق، الذي سيتم إجراؤه بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي (DSA)، نشأ بسبب مخاوف من أن التغييرات التي أجراها TikTok للامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA) ليست كافية لحماية المستخدمين القاصرين من منفذ الأخبار.

وفي العام الماضي، أجرت TikTok سلسلة من التغييرات لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي مباشرةً استجابة لـ DSA، بما في ذلك عدم تقديم إعلانات مخصصة للقاصرين بناءً على أنشطتهم على النظام الأساسي.