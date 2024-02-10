تكنولوجيا: تضخيم الأسعار يضع Amazon في مواجهة عدد من الدعاوي القضائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أقام عدد من موردي أمازون دعاوي قانونية ضد الشركة، حيث وجهت للشركة إتهامات تؤكد على عدم شفافية أمازون في عرض المنتجات والعروض في ميزة “Buy Box” مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار.

سلطت الدعاوي القانونية الضوء على ميزة “Buy Box” بشكل خاص في متجر أمازون، والتي تحدد أفضل العروض في المتجر، حيث أكد عملاء أمازون على أن هذه الميزة تعمل على تضليل المستخدمين بإلقاء الضوء على أفضل العروض لشركات محددة والتي تشمل شركة أمازون في الكثير من الأحيان.

كما أشار موردي أمازون إلى أنه من المقرر أن ترتكز ميزة “Buy Box” على خوارزمية تعمل بشكل تلقائي على إبراز أفضل العروض في المتجر وأيضاً أفضل الأسعار، إلا أن أمازون تعمل على ضبط الميزة لخدمة المصلحة الخاصة بالشركة وبعض من الموردين المسجلين في برنامج “(FBA)”.

وتؤكد الإتهامات الموجهه لأمازون على أن إختيارات الخوارزمية ترتكز على تفضيلات أمازون مما يؤدي إلى ظهور السلع ذات التكلفة المرتفعة في ميزة “Buy Box” وحجب السلع ذات التكلفة الأقل سعراً، لذا فإن أرباح إمازون لها الأولوية في هذا النظام.

وتختص الميزة إظهار الموردين المشتركين في برنامج FBA، مما يؤدي إلى عرض السلع الخاصة بهم وإبرازها بشكل أكبر حتى مع إرتفاع التكلفة.

ومن المقرر وفقاً لهذا النظام أن تكون المنافسة في متجر أمازون غير عادلة، كما أكدت الدعاوي القضائية على أن أمازون تخترق قوانين حماية المستهلك.

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