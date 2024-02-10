تكنولوجيا: Tecno تطلق هاتف Pova 6 Pro في فعاليات MWC بذاكرة 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Tecno لكشف النقاب عن هاتف Tecno Pova 6 Pro في فعاليات MWC 2024، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ينطلق حدث MWC لاحقاً هذا الشهر بالكثير من الإعلانات المرتقبة عن الجيل الجديد من الهواتف الذكية التي تتضمن إصدارات 5G لهذا العام.

وتخطط شركة Tecno للكشف عن إصدارها الجديد Pova 6 Pro خلال الحدث، والذي يأتي بتصميم جديد للكاميرة الخلفية بتصميم أقرب لكاميرة 5 Pro.

ويحاكي ترتيب عدسات الكاميرة الخلفية في هاتف Tecno Pova 6 Pro التصميم المميز لهواتف الأيفون، إلا أن الفتحة الثالثة في إعدادات الكاميرة تأتي بتصميم أصغر، وتشير التسريبات إلى أنها كاميرة ثلاثية الأبعاد.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف الذي يعرف الآن برمز “LI9” يأتي بمميزات وتصميم جديد لذا يستحق هذا الإصدار الظهور في فعاليات MWC هذا العام، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 70W.

يذكر أن التسريبات تؤكد على أن هاتف Tecno Pova 6 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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