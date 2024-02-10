تكنولوجيا: Asus تقدم ROG Strix Scar 18 (2024) بسطوع 1000 nits وعمر شحن أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Asus جهاز ROG Strix Scar 18 (2024) بمميزات تدعم المستخدمين من اللاعبين والمحترفين بأعلى آداء، وتشمل مميزات الجهاز كرت شاشة RTX 4090، مع أعلى نسبة سطوع في الشاشة 1000 nits، إلى جانب عمر أطول للبطارية.

انطلق جهاز Asus ROG Strix Scar 18 بمعالجات Raptor Lake بسعر 4848 دولار للنموذج الذي يضم كرت الشاشة GeForce RTX 4090، ومعالج Core i9-14900HX، مع ذاكرة عشوائية 32 جيجاب يايت رام في ذاكرة DDR5-5600 بنمط ثنائي.

ولقد صمم الجهاز لدعم المستخدمين في مهام معالجة وتحرير محتوى الفيديو، ومهام البث وأيضاً تشغيل الألعاب، كما يدعم سعة تخزين PCIe 4 SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، لذا يدعم الجهاز أوقات تحميل أقل.

كما تقدم Asus هذا الإصدار بفتحة إضافية لدعم ذاكرة SSD و RAID-0، من جانب أخر يتميز الجهاز بتقنية mini-LED بسطوع 1000 cd/m²، وأبعاد 16:10، كما يدعم دقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، في لوحة IPS، بمعدل تحديث 240 Hz، ويدعم أيضاً تدرج ألوان DCI-P3، مع أعلى تباين، كما يعمل على إنتاج ألوان حيوية.

الشاشة تتميز بتصميم معتم لتشغيل الكثير من الألعاب الجديدة بأفضل آداء، حيث يمكن للمستخدم إختيار أعلى دقة في الشاشة مع أعلى إعدادات، كما يأتي الجهاز بثلاثة مخارج فيديو تشمل مخرج HDMI، و2 من DP.

وتتميز البطارية بقدرة 90 Wh لدعم عمر شحن يصل إلى 7.5 ساعة من التشغيل، كما تقدم Asus الجهاز مع شاحن 330-W.

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