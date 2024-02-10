تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق هاتف Vivo Y200e 5G منخفض التكلفة في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف Vivo Y200e 5G في السوق الهندي قريباً، على أن ينطلق للأسواق بأقل سعر لهاتف 5G.

قدمت Vivo هاتف Vivo Y200 خلال الفترة الماضية في الأسواق بأقل تكلفة لهاتف 5G في الأسواق، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G من الفئة منخفضة التكلفة.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “BIS” في السوق الهندي، والتي تؤكد على أن إصدار Vivo المرتقب يأتي بعنوان Vivo Y200e 5G.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم نحيف، ويضم بطارية بقدرة 4800 mAh، كما يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع إضاءة Aura.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

يذكر أن التسريبات تؤكد على أن هاتف Y200e 5G يدعم تقنية البلوتوث 5.0، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر