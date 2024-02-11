شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لمايكروسوفت Copilot يغير تصميم التطبيق على أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح بوت دردشة الذكاء الاصطناعي Copilot من مايكروسوفت لأجهزة أندرويد وiOS رسميًا في الشهر الماضي بعد اختباره لمدة عام تقريبًا، وقد تلقى للتو تحديثًا رئيسيًا يضيف واجهة مستخدم جديدة، حيث يتم طرح التحديث على فترات، وهو يوفر مظهرًا ومظهرًا أكثر انسيابية مصممًا خصيصًا لمساعدة المستخدمين على الاستفادة من ميزات Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي.







ومع أكثر من 5 مليارات محادثة و5 مليارات صورة تم إنشاؤها حتى الآن، أصبح Copilot ببطء واحد من أكبر الأدوات المتاحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما يسمح برنامج chatbot الذي طورته مايكروسوفت للمستخدمين بتجاوز مجرد الصور الإبداعية ليقوموا الآن بتخصيص الصور التي تم إنشاؤها من خلال التحرير المضمن مباشرة داخل التطبيق بفضل برنامج Designer.

وعلى الرغم من أن بعض الميزات التي تقدمها Copilot تتطلب اشتراكًا، إلا أن جميعها تقريبًا بها إصدار مجاني يسمح على الأقل للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت تستحق الدفع مقابلها، وعلى سبيل المثال، يمكن لمشتركي Copilot Pro أيضًا تغيير حجم الصور وإعادة إنشائها بين المربع والأفقي دون مغادرة الدردشة، بالإضافة إلى تخصيص الصور باستخدام برنامج Designer.

وأخيرًا، أعلنت مايكروسوفت أنها ستطرح قريبًا برنامج Designer GPT الجديد داخل Copilot، مما يوفر للمستخدمين مساحة أكثر غامرة ومخصصة داخل برنامج الدردشة الآلي، فيما يتوفر برنامج Copilot من مايكروسوفت مجانًا ويعمل على مايكروسوفت Edge وChrome وFirefox وSafari، وسيتم نشر جميع التغييرات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع على أنظمة iOS وأندرويد والويب.