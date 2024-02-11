شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تطبيق iCloud المعاد تصميمه لنظام التشغيل Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل في طرح تحديث لتطبيق iCloud على نظامي التشغيل Windows 10 و11 ويقدم هذا التحديث مظهرًا جديدًا وميزات جديدة، بهدف تحسين المزامنة وتجربة المستخدم لمستخدمي آيفون وآيباد.

تم تجديد تطبيق آي كلاود لنظام التشغيل ويندوز لتسهيل فهم كيفية مزامنة المحتوى بين الأجهزة ومكان العثور عليه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتضمن التطبيق المحدث:

عملية إعداد وواجهة متجددة

مسح تحديثات الحالة بشأن تقدم المزامنة.

اختصارات الوصول السريع إلى محتوى iCloud.

أداء أفضل لمزامنة الصور مع صور مايكروسوفت.

دعم عمليات تسجيل الدخول الآمنة باستخدام المفاتيح الفعلية.

انخفاض مطالبات تسجيل الدخول.

الميزات: تطبيق آي كلاود لنظام التشغيل ويندوز

باستخدام تطبيق iCloud لـ Windows، يمكنك الوصول إلى محتوى متنوع من أجهزة آبل الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز:

صور آي كلاود: حافظ على تحديث صورك عبر جميع الأجهزة، وأنشئ ألبومات مشتركة، واعرضها في صور مايكروسوفت.

آي كلاود درايف: يمكنك تخزين الملفات والوصول إليها بأمان ومشاركتها مباشرة من File Explorer

كلمات مرور آي كلاود : إدارة كلمات المرور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومزامنتها عبر الأجهزة، وإنشاء كلمات مرور لمرة واحدة تعتمد على الوقت.

جهات اتصال iCloud والتقويمات والإشارات المرجعية: احتفظ بها محدثة عبر جميع الأجهزة واعرضها في Outlook أو المتصفحات الأخرى.

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أصبح تطبيق iCloud المعاد تصميمه متاحًا الآن لمستخدمي نظامي التشغيل Windows 10 و11، ويمكن تنزيله من متجر Microsoft.