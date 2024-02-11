شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات لهواتف جوجل الجديدة من بينها سلسلة بكسل 9.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Google Pixel 9 كخليفة لمجموعة Pixel 8، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023 مع طراز Pixel 8 الأساسي وPixel 8 Pro، كما من المتوقع إطلاق السلسلة المزعومة بثلاثة نماذج جديدة، بما في ذلك طراز Vanilla ونموذج برو، ولم يتم تأكيد النموذج الثالث بعد ولكن ربما تم رصده عبر الإنترنت، حيث ظهر هاتف جوجل جديد مؤخرًا على موقع ويب لقياس الأداء، ومن المتوقع أن يكون الطراز الثالث المزعوم لـ بكسل 9.

رصد تقرير MySmartPrice هاتفًا ذكيًا يُدعى Google Tokay في قاعدة بيانات Geekbench 5 وفقًا للقائمة، سجل الهاتف 1082 نقطة في اختبار النواة الواحدة و3121 نقطة في اختبار النواة المتعددة، لكن النتائج أقل بكثير من تلك الخاصة بنماذج Pixel 8.

تعرض القائمة نموذج Google Tokay مع مجموعة شرائح ثماني النواة، لكن يبدو أن أربعة نوى تعمل بتردد 1.95 جيجا هرتز، وثلاثة بتردد 2.60 جيجا هرتز، وواحدة بتردد 3.10 جيجا هرتز، كما يشير التقرير إلى أنه من الممكن أن تكون مجموعة شرائح Tensor G4 ويمكن رؤيته أيضًا مع وحدة معالجة الرسومات Mali G715 وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، كما يشاهد الهاتف أيضًا بنظام تشغيل Android 14.

من المتوقع أن تحصل تشكيلة جوجل بكسل القادمة على طراز Pixel 9 الأساسي الذي يحمل الاسم الرمزي "komodo" ونموذج بكسل 9 برو الذي يحمل الاسم الرمزي "caiman" وهناك شائعات أيضًا عن نموذج ثالث، لكن لا يُعرف عنه سوى القليل، يشير التقرير إلى أن هذا قد يكون النموذج الثالث لسلسلة Pixel 9 .

في السابق، تسربت صور جوجل بكسل 9، وظهرت صور Pixel 9 Pro على الإنترنت، وتظهر بجوانب مسطحة، على عكس الطراز السابق ومماثلة لتصميم سلسلة iPhone 15، حيث تظهر النماذج مع جزيرة كاميرا أكثر إحكاما مع وحدة كاميرا خلفية ثلاثية.