شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر المتسوقين من شراء "السخانات الكهربائية" من بعض المنصات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة جديدة متسوقى TEMU وTikTok من أن السخانات الكهربائية المعروضة للبيع على كلتا المنصتين يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة للحريق، ووفقًا لتحقيق أجرته شركة "ويتش؟"، فإن العديد من السخانات الكهربائية التي يروج لها المؤثرون للملايين "يمكن أن تنفجر أو تسبب صدمات كهربائية أو تشعل حرائق المنازل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها معايير السلامة الضعيفة للأدوات الذكية إلى تعريض صائدي الصفقات على هذه المنصات للخطر، وكشفت صحيفة The Sun أنه تم العثور على مجموعة من العناصر الكهربائية غير المختبرة، بما في ذلك أدوات تجعيد الشعر المتفجرة، في متجر TikTok.

وتم تشجيع متسوقي Temu وTikTok الذين اشتروا مؤخرًا سخانات كهربائية على المنصات على التحقق من سجل الشراء الخاص بهما، واشترت هيئة مراقبة المستهلك البريطانية واختبرت ثمانية سخانات كهربائية من كل من Temu و Tiktok حيث بدأت الأسعار من 7.20 جنيه إسترليني ووجدت أن ستة منها غير آمنة.

وواحدة فقط من السخانات الثمانية آمنة للاستخدام في المنزل ومن القانوني بيعها في المملكة المتحدة، وتمت إزالة حوالي 27 قائمة لهذه المنتجات من قبل الأسواق منذ ذلك الحين، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الآلاف من هذه السخانات الخطرة قد تم بيعها بالفعل، وهذة ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها معايير السلامة الضعيفة للأجهزة إلى تعريض صائدي الصفقات على Temu وTiktok للخطر.

بينما تبين أن تيمو يبيع "سكاكين الغضب على الطرق" بأقل من خمسة جنيهات، إلى جانب مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى "غير الآمنة وغير القانونية".

وتعد السخانات الكهربائية الرخيصة شراءًا مغريًا للمستهلكين الذين يعانون خلال أشهر الشتاء الباردة، لكن أحدث اختباراتنا كشفت أن الموديلات المباعة على TikTok وTemu تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة ويجب تجنبها بأي ثمن،" سو ديفيز، رئيس أي شركة جاء ذلك في بيان لسياسة حماية المستهلك.

وردا على التحقيق، قال تيمو: "نأسف بشدة لأي قلق أو إزعاج ناجم عن مشكلات السلامة التي تم تحديدها في أربع سخانات كهربائية على منصتنا، "إن سلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى، وقد اتخذنا إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة.

وقال متحدث باسم TikTok: “تمت إزالة السخانات لانتهاكها سياساتنا بشأن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، "لدى TikTok سياسات وعمليات لحماية العملاء وتعزيز تجربة تسوق جديرة بالثقة.

ويتضمن ذلك السياسات المتعلقة بما يمكن بيعه وما لا يمكن بيعه، ومتطلبات تسجيل البائع والتحقق منه، وميزات مثل مراجعات المنتجات، وأدوات إعداد التقارير، والإرجاع السهل.