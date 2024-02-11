شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتعديل حساسية لمس الشاشة بناء على الظروف البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سلسلة Pixel 8 من جوجل العام الماضي ميزة حصرية للكشف عن واقي الشاشة، وتقوم بإعلام المستخدمين لتمكين وضع واقي الشاشة أو تعطيله وفقًا لذلك، فيما تشير بعض التسريبات أن عملاق البحث يستعد لتقديم ميزة لمس تكيفية جديدة لهواتف بكسل ومن المتوقع أن يقوم هذا المرفق بضبط حساسية لمس الشاشة تلقائيًا بناءً على الظروف البيئية والأنشطة الخاصة بالمستخدم، ويُزعم أنه تم رصد مرجع حول الميزة على Android 14 QPR3 Beta 1

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، تم العثور على دليل على ميزة اللمس التكيفي في سلاسل التعليمات البرمجية لأحدث إصدار من Android 14 QPR3 Beta 1 ، كما ان ميزة اللمس التكيفي ستقوم بضبط حساسية اللمس للهاتف تلقائيًا بناءً على بيئة المستخدم وأنشطته وواقي الشاشة.

لا تتضمن السلاسل إشارات إلى العوامل أو الأنشطة البيئية التي قد تؤدي إلى تغيير في حساسية اللمس، ويتوقع التقرير أن بكسل قد يقوم بتعديل حساسية لمس الشاشة تلقائيًا بناءً على الظروف البيئية مثل المطر أو البرد والأنشطة مثل السباحة، يمكن أن يكون ذكر واقي الشاشة إشارة إلى ميزة اكتشاف واقي الشاشة المتوفرة بالفعل على أجهزة Pixel 8.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه بمجرد تشغيل الميزة الجديدة على Pixels، سيتم وضع مفتاح Adaptive Touch في تطبيق الإعدادات ضمن Display> Touch Sensitivity ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة المستخدم.