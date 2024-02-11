شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتعديل حساسية لمس الشاشة بناء على الظروف البيئية والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، تم العثور على دليل على ميزة اللمس التكيفي في سلاسل التعليمات البرمجية لأحدث إصدار من Android 14 QPR3 Beta 1 ، كما ان ميزة اللمس التكيفي ستقوم بضبط حساسية اللمس للهاتف تلقائيًا بناءً على بيئة المستخدم وأنشطته وواقي الشاشة.
لا تتضمن السلاسل إشارات إلى العوامل أو الأنشطة البيئية التي قد تؤدي إلى تغيير في حساسية اللمس، ويتوقع التقرير أن بكسل قد يقوم بتعديل حساسية لمس الشاشة تلقائيًا بناءً على الظروف البيئية مثل المطر أو البرد والأنشطة مثل السباحة، يمكن أن يكون ذكر واقي الشاشة إشارة إلى ميزة اكتشاف واقي الشاشة المتوفرة بالفعل على أجهزة Pixel 8.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه بمجرد تشغيل الميزة الجديدة على Pixels، سيتم وضع مفتاح Adaptive Touch في تطبيق الإعدادات ضمن Display> Touch Sensitivity ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة المستخدم.
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