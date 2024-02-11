شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اكتشاف نجم نابض راديوي في بقايا كونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك من جامعة نانجينج في الصين وأماكن أخرى، نجمًا نابضًا راديويًا في بقايا كونية يُعرف باسم CTB 87، وقد ورد هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في الأول من فبراير في خادم arXiv، وذلك باستخدام التلسكوب الراديوي الكروي ذو الفتحة الخمسمائة متر (FAST).

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية، وتصدر شعاعًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وعادة ما يتم اكتشافها على شكل رشقات نارية قصيرة من البث الراديوي؛ ومع ذلك، يتم رصد بعضها أيضًا عبر التلسكوبات البصرية والأشعة السينية وأشعة جاما.

ويعد CTB 87عبارة عن بقايا نجم متفجر (SNR) ذو لمعان للأشعة السينية أضعف بحوالي 100 مرة من سديم السرطان في النطاق 0.15−3 كيلو إلكترون فولت.

حقق فريق من علماء الفلك بقيادة تشيان تشينج ليو من جامعة نانجينج في مصدر الأشعة السينية النقطية في CTB 87، والمسمى CXOU J201609.2+371110، وأفادوا أنه تم اكتشاف استخدام نبضات الراديو FAST من هذا المصدر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن ملف النبض الراديوي لهذا النجم النابض ضيق، دون أجنحة عريضة، مما يشير إلى أن شعاع الراديو الذي يبدأ بالقرب من الغطاء القطبي المغناطيسي ضيق، أو أن خط الرؤية يمتد عبر جزء صغير من الشعاع العريض.

ونظرًا لأن العديد من النجوم النابضة تبعث أيضًا أشعة جاما، فقد حلل فريق ليو أيضًا البيانات الواردة من مركبة الفضاء فيرمي التابعة لناسا للبحث عن نبض أشعة جاما المحتمل من PSR J2016+3711.

ومع ذلك، لم يجدوا أي نبض لأشعة جاما من هذا المصدر، وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات من أجل PSR J2016+3711.