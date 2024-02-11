شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم العلماء الأقمار الصناعية لتحليل التنوع البيولوجي للشعب المرجانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الباحثون الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض لرسم خريطة للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية على نطاق عالمي لإظهار أن المناطق ذات التنوع الكبير في الموائل تتمتع أيضًا بتنوع في الأنواع.

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، يمكن أن تساعد تقنية رسم خرائط الأقمار الصناعية الجديدة في توجيه الجهود المستقبلية لتحديد وحماية الشعاب المرجانية ذات التنوع البيولوجي العالي، وفقًا لفريق أبحاث كلية روزنستيل للعلوم البحرية والغلاف الجوي وعلوم الأرض بجامعة ميامي الذي أجرى الدراسة.

وقال سام بوركيس، أستاذ ورئيس قسم علوم الأرض البحرية في جامعة روزنستيل: "مع ازدياد تقدم تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، ومواصلتنا استخدام صور الأقمار الصناعية لرسم خرائط للموائل البيئية، يجب علينا أن نفهم المعنى البيولوجي والإيكولوجي لهذه المنتجات".

وأضاف بوركيس، "لقد أظهرنا أن هذه الخرائط يمكن استخدامها كبديل للتنوع البيولوجي، وبالتالي يمكن استخدامها لتوجيه حماية النظام البيئي واستعادته."

يستغرق النهج التقليدي لإجراء مسوحات الغواصين لقياس التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية وقتًا طويلاً ومكلفًا.

ولذلك، شرع فريق البحث في إيجاد طريقة جديدة تستخدم الاستشعار عن بعد لإنتاج خرائط للموائل على نطاق عالمي.

كما أنه لإجراء الدراسة، قاموا باستخراج التنوع الذي تم قياسه من قبل الغواصين لأسماك الشعاب المرجانية والأنواع المرجانية في مجموعة البيانات العالمية لاستطلاعات الغواصين في SCUBA من البعثة العالمية للشعاب المرجانية عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي.

تغطي خرائط KSLOF ما يقرب من ربع الشعاب المرجانية الاستوائية في المياه الضحلة على الأرض، ثم استخدم العلماء هذه الخرائط لتدقيق مدى تعقيد أنماط موائل قاع البحر، والتي أظهروا أنها مرتبطة بتنوع أنواع الكائنات الحية التي تسكنها.

وهذه العلاقة قائمة عبر المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والمحيط الهندي، وبالتالي يمكن استخدامها كبديل للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية.

وقالت آنا باكر، الحاصلة على درجة الدكتوراه، طالب في قسم علوم الأرض البحرية بكلية روزنستيل والباحث الرئيسي للدراسة: "لقد أظهرنا كيف يمكن بدلاً من ذلك استرجاع التنوع البيولوجي لهذه النظم البيئية من خرائط الأقمار الصناعية لقاع البحر".

وأضافت باكر، "يوفر هذا الاكتشاف فرصة لتقييم التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية، على نطاق عالمي، من المدار."

ويمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد في التخطيط المكاني البحري وتحديد المناطق البحرية المحمية لحماية الشعاب المرجانية ذات التنوع البيولوجي العالي.

ونشرت الدراسة التي تحمل عنوان "تنوع الموائل المستشعرة عن بعد يتنبأ بتنوع الأنواع على الشعاب المرجانية" في مجلة الاستشعار عن بعد للبيئة.