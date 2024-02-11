تكنولوجيا: ‏Philips Hue تطلق منتج جديد للإضاءة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم عرض موصلات الإضاءة الذكية الجديدة من Philips Hue Perifo للبيع في أوروبا. وقد تم الكشف عن الموصل المرن إلى جانب مجموعة من المنتجات المنزلية الذكية الأخرى في وقت سابق من هذا العام.

يأتي نظام إضاءة المسار Perifo قابل للتخصيص، بأطوال مسارات مختلفة وأنواع إضاءة وموصلات تناسب الحائط أو السقف.

يتيح لك الملحق المرن، المتوفر باللونين الأسود والأبيض، إنشاء أشكال مختلفة باستخدام إضاءة المسار الخاص بك.

ظهرت أيضًا صفحات المنتجات الخاصة بموصل Perifo T على مواقع الويب الخاصة بشركة Philips Hue في الدول الأوروبية. يتيح لك الملحق الانضمام إلى المسارات في ثلاثة اتجاهات ومن المتوقع إطلاقه في وقت ما في الربع الأول.

يتوفر موصل Philips Hue Perifo المرن للبيع في أوروبا مقابل 34.99 يورو/29.99 جنيهًا إسترلينيًا.

كان المنتج متاحًا فقط للشراء مباشرة من الشركة في متجرها عبر الإنترنت. وعند وصوله، سيتم بيع موصل Perifo T مقابل 39.99 يورو/34.99 جنيهًا إسترلينيًا.

كما انه من المقرر أن يتم إطلاق أشكال الموصلات الجديدة في أمريكا الشمالية في شهر أبريل المقبل مقابل حوالي 34.99 دولارًا.

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