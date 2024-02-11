تكنولوجيا: تطبيق Gmail يعيد تصميم ردود البريد الإلكتروني باستخدام واجهة مستخدم بنمط الدردشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تقديم تفاعلات الرموز التعبيرية وتعديل شريط البحث، يقدم تحديث جديد لـ Gmail واجهة مستخدم للرد بنمط الدردشة على أندرويد.

يقوم Gmail الآن باختبار حقل الرد الذي يتمسك بالجزء السفلي من الشاشة. يشبه مربع النص هذا Google Chat إلى حد كبير مع حاوية على شكل حبة محاطة بأزرار لإرفاق الوسائط والرموز التعبيرية.

يتيح لك المربع تحديد نوع الرد، بالإضافة إلى تعديل الشخص الذي ترسل إليه، على اليسار، بينما يمكنك التوسع إلى واجهة المستخدم الحالية بالشاشة الكاملة على الطرف الآخر.

يؤدي النقر إلى فتح لوحة المفاتيح والانتقال إلى أعلى حقل الرد مع ظهور زر إرسال على اليمين. وعلى هذا النحو، يمكنك كتابة ردك مع الاستمرار في رؤية نص البريد الإلكتروني للحفاظ على السياق، وهو التغيير الأكثر أهمية.

ليس من الواضح مكان وجود الردود السريعة في واجهة المستخدم هذه. وتعد إعادة تصميم Gmail تغييرًا كبيرًا جدًا، خاصة بالنسبة لتطبيق لا يرى الكثير من التحديثات.

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