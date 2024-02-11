تكنولوجيا: شهادة جديدة تكشف عن تصنيف البطارية لهاتف Pixel غير معروف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتشف موقع MySmartPrice شهادة UL Demko لهاتف Pixel غير معروف قادم. وتوضح الشهادة أن الجهاز يلبي معايير السلامة في الدنمارك ويمكن أن يكون ذلك بمثابة خبرًا جيدًا أو خبرًا سيئًا اعتمادًا على طراز Pixel القادم الذي تم اعتماده.

وعلى الرغم من أن إصدار Pixel الدقيق غير معروف، إلا أنه يحتوي على رقم طراز GH2MB.

وتكشف الشهادة أن الجهاز سيكون مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4942 مللي أمبير. إذا كانت هذه الشهادة مخصصة لهاتف Pixel 8a ​​القادم، فهذه أخبار جيدة جدًا لأنها تعني أن البطارية ستحصل على زيادة في السعة بنسبة 12.7٪ مقارنة بالبطارية البالغة 4385 مللي أمبير المستخدمة لتشغيل هاتف Pixel 7a العام الماضي.

ونظرًا لأن الأخير سيكون هاتف Pixel التالي الذي يمكن توقعه من جوجل، والذي من المرجح أن يتم إطلاقه في مايو خلال مؤتمر مطوري Google I/O 2024، فلا يمكن اعتبار Pixel 8a متلقيًا للبطارية الأكبر حجمًا.

ومن ناحية أخرى، تم إصدار Pixel Fold في شهر يونيو الماضي بعد الكشف عنه في Google I/O وهو بالتأكيد يناسب فئة هواتف Pixel القادمة.

تعتبر البطارية التي تبلغ سعتها 4942 مللي أمبير منطقية أيضًا للجهاز نظرًا لأن طراز الجيل الأول من العام الماضي جاء بسعة بطارية تبلغ 4821 مللي أمبير.

وإذا كانت الشهادة مخصصة لجهاز Pixel Fold 2، فستكون هذه زيادة معقولة بنسبة 2.5٪ في سعة البطارية، وهو أمر منطقي أكثر من زيادة سعة بطارية Pixel 8a بنسبة 12.7٪.

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