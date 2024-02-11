شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو بسرعة الصاروخ.. OpenAI مطورة ChatGPT تحقق إيرادات 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت إيرادات شركة OpenAI ملياري دولار على أساس سنوي، حيث إن النجاح الهائل الذي حققه منتج الذكاء الاصطناعي الرائد ChatGPT يضعها بين أسرع شركات التكنولوجيا نموا فى التاريخ، وقد وصل معدل التشغيل السنوى للشركة الناشئة التى يوجد مقرها فى سان فرانسيسكو - وهو مقياس لإيرادات الشهر السابق مضروبة في 12 - إلى علامة 2 مليار دولار في (ديسمبر) 2023، وفقا لشخصين مطلعين على مواردها المالية.

وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الشركة المدعومة من مايكروسوفت تعتقد أنها تستطيع مضاعفة هذا الرقم في عام 2025، على خلفية الاهتمام القوي من عملاء الأعمال الذين يسعون إلى استخدام تقنية OpenAI لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مكان العمل.

ومن المتوقع أن يضع هذا النمو الاستثنائي شركة OpenAI بين عدد قليل من شركات وادي السيليكون - بما في ذلك جوجل وميتا - التي سجلت إيرادات بقيمة مليار دولار في غضون عقد من تأسيسها، وقد تم إطلاق OpenAI كمختبر أبحاث غير هادف للربح في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2015، لكنه أصبح عملاقًا تجاريًا منذ أن أنشأت ذراعًا تجاريًا في عام 2020.

وبلغت إيراداته السنوية 1.3 مليار دولار حتى أكتوبر من العام الماضي، وفقًا لشركة The Information، وهي شركة تكنولوجيا، النشر، ولكن وتيرة نمو المبيعات استمرت في التسارع، وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الشركة في نوفمبر، عندما أطاح مجلس إدارة OpenAI بالرئيس التنفيذي سام ألتمان ليتم إعادته إلى منصبه بعد أيام، تواصل المجموعة الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي بدأت مع إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022.

ووفقا لألتمان، فإن 92% من شركات فورتشن 500 كانت تستخدم منتجات OpenAI، بما في ذلك ChatGPT ونموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي الخاص بها GPT-4، اعتبارا من (نوفمبر) من العام الماضي، في حين أن برنامج الدردشة الآلي لديه 100 مليون مستخدم أسبوعيا.

وقد ارتفع اهتمام المستهلكين والشركات بالذكاء الاصطناعي التوليدي - الأنظمة التي يمكنها إنشاء التعليمات البرمجية والنصوص والصور والفيديو وتحليل المعلومات من خلال مطالبات المستخدم - بشكل كبير.

كما بدأ عدد من المنافسين، بما في ذلك كبار المنافسين في مجال التكنولوجيا مثل جوجل وميتا، والشركات الناشئة بما في ذلك أنثروبيك وميسترال وكوهيري، في تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، وأعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini، والذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال اشتراك مميز بقيمة 20 دولارًا شهريًا.

وقال ألتمان إن شركة OpenAI لا تزال تتكبد خسائر بسبب التكاليف الباهظة لبناء نماذجها وتشغيلها. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق في تجاوز نمو الإيرادات مع تطوير نماذج أكثر تطوراً، ومن المرجح أن تحتاج الشركة إلى جمع عشرات المليارات الإضافية لتغطية تلك التكاليف.