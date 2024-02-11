شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة رواد الفضاء من بعثة أكسيوم الثالثة إلى الأرض بعد نجاح المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت مهمة Ax-3 من محطة الفضاء الدولية الى الأرض مؤخرا، والتى تمثل علامة فارقة رئيسية في خطة ناسا لتعزيز اقتصاد الفضاء التجاري، مع التركيز على إمكانية الوصول المتزايدة والإمكانات التجارية للمدار الأرضي المنخفض، وفقًا لموقع scitechdaily.

وأكملت مهمة أكسيوم 3 (Ax-3) وطاقمها الأربعة المهمة بسلام، وهبطت قبالة ساحل دايتونا بولاية فلوريدا، بعد أن أكملت بعثة الفضاء الخاصة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية رحلتها بنجاح في إطار جهود ناسا لخلق فرص تجارية في الفضاء.

وعاد رواد فضاء اكسيوم سبيس، مايكل لوبيز-أليجريا، ووالتر فيلادي، وماركوس واندت، وألبير جيزيرافشي إلى الأرض على متن مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون، ليكملوا مهمتهم التي استغرقت 22 يومًا تقريبًا والتي تضمنت 18 يومًا على متن محطة الفضاء، واستعادت الفرق الموجودة على متن سفن الإنعاش التابعة لشركة SpaceX المركبة الفضائية ورواد الفضاء.

قال فيل مكاليستر، مدير قسم الفضاء التجاري في ناسا في مقر ناسا في واشنطن: "إنها تقدم أفضل الفرص لقطاع الفضاء التجاري الأمريكي للاستيلاء على أسواق عالمية ومحلية جديدة وتوفير قدرات مهمة للأهداف الفضائية للبلاد، وتعد مهمة Ax-3 الرائدة هذه جزءًا من جهد أكبر، مكنته وكالة ناسا، لفتح الفضاء أمام المزيد من الأشخاص، والمزيد من الأبحاث، والمزيد من الفرص بينما تستعد الوكالة للانتقال إلى محطات فضائية خاصة مستقبلية في نهاية هذا العام".

انطلقت مهمة Ax-3 في 18 يناير على صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وبعد حوالي 37 ساعة، رست سفينة Dragon في المنفذ الأمامي لوحدة Harmony.

أمضى الطاقم أكثر من أسبوعين في إجراء أبحاث الجاذبية الصغرى والتوعية التعليمية والأنشطة التجارية، وتعود المركبة الفضائية إلى فلوريدا للفحص والمعالجة في منشأة التجديد التابعة لشركة SpaceX في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، حيث ستقوم الفرق بفحص بيانات المركبة الفضائية وأدائها طوال الرحلة، طوال مهمتهم، أجرى رواد الفضاء أكثر من 30 تجربة علمية، وأعادوا العلوم، بما في ذلك شحنات وكالة ناسا، إلى الأرض.

يعد دعم مهمات رواد الفضاء الخاصة جزءًا من استراتيجية ناسا لإنشاء اقتصاد تجاري نابض بالحياة في المدار حيث ستصبح الوكالة مجرد واحدة من العديد من العملاء.

تجسد مهمة Ax-3 تتويجًا لجهود وكالة ناسا لتعزيز السوق التجارية في مدار أرضي منخفض ومواصلة عصر جديد من استكشاف الفضاء الذي يمكّن المزيد من الأشخاص والمنظمات من الطيران بأهداف مهمة متعددة، وتعمل هذه الشراكة على توسيع قوس تاريخ رحلات الفضاء البشرية وتفتح الوصول إلى مدار أرضي منخفض ومحطة الفضاء الدولية لمزيد من الأشخاص والعلوم والفرص التجارية.