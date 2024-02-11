شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام التمان: Vision Pro هي التقنية الثانية "الأكثر إثارة للإعجاب" منذ iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سام ألتمان بشدة بجهاز Vision Pro من شركة Apple هذا الأسبوع، معتبرًا أن هذه التقنية الجديدة هى "ثاني أكثر التقنيات إثارة للإعجاب" منذ ظهور iPhone على الساحة في عام 2007، وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI بهذه التعليقات في منشور على X، بعد أيام من وصول Vision Pro رسميًا إلى السوق مقابل 3500 دولار لكل منهما.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تسمح نظارة الواقع المختلط للمستخدمين بالتفاعل مع الوسائط الرقمية المدمجة مع العالم الحقيقي، ويمكن للمستخدمين التحكم في تطبيق الجهاز عبر عيونهم وأصابعهم.



وقال جوردان هارت، مراسل Business Insider، إن الجهاز لديه القدرة على الدخول في وضع طبيعي جديد، تمامًا كما فعل هاتف iPhone من Apple منذ أكثر من 15 عامًا.



وعلى الرغم من أن التكنولوجيا الجديدة قد تكون ثورية، إلا أن ألتمان قال إنه يعتبر جهاز Vision Pro هو ثاني أكثر الأجهزة إثارة للإعجاب التي ظهرت خلال السنوات الـ 17 الماضية.



لم يوضح ما الذي يعتقده أنه في المركز الأول من التكنولوجيا الأكثر إثارة للإعجاب، ولكن قد يقصد من ذلك أنه يأتي بعد الذكاء الاصطناعي، وربما ChatGPT من OpenAI، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022.



وقال ألتمان في وقت سابق إن الذكاء الاصطناعي يسير على الطريق الصحيح لتغيير العالم بطرق لم نشهدها منذ أن وضع آيفون جهاز كمبيوتر في جيوب الناس.



لقد بدأ ChatGPT بالفعل في التأثير على الصناعة والحياة اليومية بطرق غير مسبوقة، وبحسب ما ورد أخبر ألتمان المطورين أنه يريد تحويل ChatGPT إلى "مساعد شخصي فائق الذكاء" للعمل.