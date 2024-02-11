تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على معالجة مشكلة الشاشة في عدد من ساعات Series 9 وUltra 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة في العمل على البحث عن أسباب مشكلة الشاشات التي ظهرت في ساعات Series 9 وUltra 2 في الفترة الأخيرة، والتي تؤدي إلى تنفيذ إجراءات بشكل تلقائي ودون تدخل المستخدم.

أشار عدد من مستخدمي ساعات Apple Watch Ultra 2، وApple Watch Series 9 إلى رصد مشكلة في الشاشة في هذه الإصدارات، تؤدي إلى لمسات خاطئة على الشاشة.

كما تبدأ الشاشة في تنفيذ إجراءات غير متوقعة دون تدخل من المستخدم، وتشمل هذه الإجراءات إجراء إتصالات هاتفية بشكل تلقائي، أو فتح وإغلاق التطبيقات دون أي تدخل من المستخدم، كما أضاف بعض المستخدمين رصد صعوبة في إدخال كلمة المرور لفتح واجهة الساعة الذكية.

ولقد أكدت ابل في مذكرة داخلية على إدراك هذه المشكلة وبدء العمل على معالجتها بالفعل، كما تعمل ابل بالتعاون مع مزودي الخدمة للبحث عن سبب المشكلة ومعالجتها من خلال تحديث جديد للبرمجيات.

من جانب أخر لم توضح ابل عدد الساعات الذكية التي تواجه هذه المشكلة أو مدى إنتشار المشكلة بين المستخدمين، إلا أن ابل نوهت على ضرورة تثبيت التحديثات الجديدة من برامج إصدارات Series 9 وUltra 2، دون أن توضح موعد محدد لدفع الإصلاحلات المطلوبة.

المصدر