تكنولوجيا: عدد مشتركي خدمة Google One يتخطى 100 مليون مشترك الآن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن تحقيق خدمة التخزين السحابي Google One رقم قياسي جديد في عدد المشتركين الذي يتخطى الآن 100 مليون مشترك.

أكد “Sundar Pichai” الرئيس التنفيذي لشركة جوجل على خطط الشركة لدمج تقنية الذكاء الإصطناعي المتقدمة في خدمات الشركة.

وتقدم خدمة Google One للتخزين السحابي سعة أعلى في التخزين تتخطى السعة المجانية المقدمة من جوجل في خدمات Gmail وDrive وPhotos والتي تصل إلى 15 جيجا بايت.

وتقدم جوجل خدمة Google One بالأسعار التالية:

الخدمة الأساسية بسعة تصل إلى 100 جيجا بايت بسعر 2 دولار شهرياً و20 دولار سنوياً وتقدم جوجل لمشتركي هذه الخدمة مميزات إضافية مثل مشاركة المحتوى مع 5 من المستخدمين، مميزات لتحرير الصور مثل “الممحاة السحرية”، وVPN.

خدمة بسعة تصل إلى 200 جيجا بايت بسعر 3 دولار شهرياً أو 30 دولار سنوياً، وتقدم جوجل هذا الإختيار بمكافأة بنسبة 3% لمشتريات Google Store.

خدمة متقدمة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت بإشتراك شهري بسعر 10 دولار شهرياً أو 100 دولار سنوياً، مع مميزات متقدمة في “Google Workspace”، مع مميزات أكثر في Meet وCalendar، ومكافآت بنسبة 10% عند الشراء من Google Store.

ولقد قدمت جوجل خدمة “AI Premium” بسعر 20 دولار شهري والتي تدعم المستخدمين بأدوات أقوى في تقنية الذكاء الإصطناعي والتي ترتكز على Gemini AI من Google.

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