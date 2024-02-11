شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح قريبًا لمستخدمى Teams بتعيين صور الملف الشخصى للمجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت جاهدة للتأكد من استمرار مستخدمي Teams في الحصول على ميزات جديدة للحصول على تجربة أفضل، حيث يُصدر عملاق البرمجيات عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة لـ Teams كل شهر، ويخطط خلال شهر مارس، لتقديم ميزة جديدة تسمح لمستخدمي Teams بتعيين صور الملف الشخصي للمحادثات الجماعية.

وفقًا لصفحة خريطة طريق مايكروسوفت 365، تعمل الشركة على السماح لأعضاء الدردشة الجماعية في Teams بتحميل صورة أو استخدام الرسوم التوضيحية والرموز التعبيرية المحددة مسبقًا كصور للملف الشخصي في الدردشات الجماعية، حيث تعتقد الشركة أن صور الملف الشخصي للدردشة الجماعية سوف "تعكس فريقك وموضوع الدردشة الجماعية".

ستبدأ مايكروسوفت في طرح القدرة على تعيين صور الملف الشخصي في محادثات مجموعة Teams لكل من مستخدمي ويندوز وماك في مارس، ومع ذلك فإن الجدول الزمني للإصدار مؤقت، مما يعني أنه قد يتأخر إلى شهر لاحق إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

بصرف النظر عن ميزة ملف تعريف الدردشة الجماعية، تخطط مايكروسوفت لإضافة القدرة على السماح للمستخدمين بالانضمام إلى اجتماعات Teams فقط عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

ومن المقرر أن يتم طرح هذه الميزة في أبريل، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد، فسوف يقدم عملاق التكنولوجيا Redmond إمكانية تسجيل الشاشة الأصلية المفيدة لهاتفك في شهر مارس.

وستقدم مايكروسوفت أيضًا الكثير من الوظائف الجديدة إلى Teams هذا الشهر، بما في ذلك تعزيز التكامل عبر Outlook وMicrosoft Teams.