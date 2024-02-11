شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون: شريحة إيلون ماسك ستخلق فجوة مجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون رقائق الدماغ هي المستقبل التكنولوجي، وقد قامت شركة Neuralink التابعة لـ إيلون ماسك مؤخرًا بإدخال واحدة في الإنسان، فيما يعتقد بعض الخبراء أن هذه الأدوات ستصبح من الملحقات الشائعة، ولكن، كما هو الحال مع جميع التقنيات الجديدة، قد يؤدي ذلك إلى خلق فجوة.

وصرح إريك كرون، أحد المدافعين عن الوعي الأمني في KnowBe4، لصحيفة The U.S. Sun أن كل التكنولوجيا تخلق انقسامات في البداية، وقال "من المرجح أن يتمتع الأشخاص الذين لديهم غرسة Neuralink في نسختها الحالية ببعض الفوائد الصغيرة في الإنتاجية ولكن من المحتمل ألا يغيروا قواعد اللعبة.

وقال: "ستكون هناك دائما فجوة تكنولوجية حيث في بعض الأحيان تتمتع مستويات معينة من المجتمع بميزة على غيرها"، و"كان هذا صحيحًا في أيام أول سباكة داخلية، والدراجات الأولى، والسيارات الأولى، وغيرها من القفزات التكنولوجية.

و"في معظم الحالات، يبدو أن المجتمع قادر على حل نفسه بسرعة إلى حد ما"، وقال كرون أيضًا إنه يعتقد أن رقائق الدماغ يمكنها تحسين المجتمع في مناطق معينة، وأضاف: "أرى أين يمكن أن يؤدي هذا بالفعل إلى تحسين المجتمع في المناطق التي يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الآن أداء مهام لم يكن بإمكانهم القيام بها من قبل".

فائدة أخرى يمكن أن تكون إزالة الحاجة إلى كلمات المرور، وقال: "قد يكون هذا نهاية كلمات المرور، وهو إنجاز كنا نحاول تحقيقه منذ عقود"، واستكمل "إن القدرة على التعرف على شيء فريد مثل أنماط موجات الدماغ والهوية الرقمية المدمجة الموثوقة ستكون خطوة عظيمة للأمام نحو عالم لم تعد فيه كلمات المرور مطلوبة لمعظم الأنشطة اليومية."

وأضاف خبير آخر في KnowBe4 سابقًا أن الرقائق ستحظى بشعبية كبيرة، وسنطلبها.

وتابع روجر غرايمز، خبير سلطة أمن الكمبيوتر، لصحيفة The U.S. Sun: "في يوم من الأيام، ستقدم صناعة الرعاية الصحية أو الحكومة بعض القدرات الجديدة الرائعة التي سيطلبها المستهلكون وسنطلب جميعًا زرعها في أطفالنا وأطفالنا".

"ربما سيقولون إنها ستسمح بتتبع أسهل إذا تم اختطاف طفلك. أو مراقبة صحة طفلك عن كثب، مهما كانت خدمة القتل، في يوم من الأيام، ربما يتوسل معظمنا للحصول على واحدة"، واتفق كلا الخبيرين على أن رقائق الدماغ تأتي أيضًا بمخاطر.

إن إدخال أي جهاز طبي ينطوي على مخاطر صحية خاصة به، ولكن هناك أيضًا مخاوف من إمكانية اختراق أداة كهذه، وقال جرايمز عندما سُئل عن المخاطر التي قد يواجهها مستخدمو شرائح الدماغ في المستقبل: "آمل أن نفهم أفضل طريقة للدفاع ضد التلاعب الخبيث غير المرغوب فيه، لأننا في الوقت الحالي، سيئون جدًا في ذلك".

لدى كرون مخاوفه الخاصة بشأن المتسللين ومستخدمي شرائح الدماغ، الذين قد يواجهون صعوبة في معرفة ما هو حقيقي وما هو مزيف، وقال لصحيفة The U.S. Sun: "أعتقد أن أحد أكبر المخاطر الأمنية التي قد نواجهها عند توصيل الإلكترونيات بأدمغتنا هو الخداع".