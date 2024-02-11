تكنولوجيا: أول الصور المسربة التي توضح تصميم جهاز Xiaomi Pad 6S Pro اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أول الصور المسربة لجهاز شاومي اللوحي المرتقب Xiaomi Pad 6S Pro والذي ينطلق للأسواق العالمية قريباً.

رصد جهاز Xiaomi Pad 6S Pro اللوحي في موقع شاومي الرسمي المخصص للأسواق العالمية لبعض الوقت قبل أن تحذف الصورة لاحقاً.

ولقد أشار تقرير سابق نشر على منصة Weibo أن شاومي تخطط لإطلاق جهاز لوحي جديد في الحدث المقرر عقده لإطلاق سيارتها الكهربائية SU7 EV، كما أشارت التوقعات إلى أن الجهاز اللوحي المتوقع إطلاقه خلال الحدث هو Pad 7 Pro، إلا أن التسريبات الجديدة كشفت عن أن الجهاز اللوحي القادم هو Xiaomi Pad 6S Pro.

ولقد رصد Xiaomi Pad 6S Pro بالفعل على موقع شاومي الرسمي، إلا أن الصور تم إزالتها لاحقاً، أيضاً تتوافق الصور مع تفاصيل سابقة جاءت من “Digital Chat Station” والتي أشير فيها إلى أن هذا الإصدار يتميز بحجم 12.45 إنش.

من جانب أخر تكشف الصور عن تصميم الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار، والتي تحاكي تصميم الكاميرة في هواتف Xiaomi 14، إلا أن مستشعرات الكاميرة تختلف في الجهاز اللوحي، حيث تشير التوقعات إلى أن إعدادات الكاميرة في الإصدار الجديد تحاكي جهاز Pad 6 Pro لذا يضم Pad 6S Pro مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.76 إنش، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً أشار تقرير سابق إلى أن Xiaomi Pad 6S Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وشاشة LCD، كما يتميز بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 144 Hz، أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 120W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر