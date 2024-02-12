شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحقق فى مشكلة "Ghost Touches" المؤثرة على بعض ساعات Series 9 وUrtla 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أبل في مذكرة داخلية تمت مشاركتها مع مقدمي الخدمة المعتمدين من الشركة هذا الأسبوع إنها على علم وتحقق في مشكلة متعلقة باللمس تؤثر على بعض شاشات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2، وفقًا لموقع macrumors.

يبلغ بعض العملاء عن أن Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Urtla 2 تواجه لمسات خاطئة على شاشتهم"، كما جاء في مذكرة Apple، وقالت المذكرة إن المشكلة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى قيام Apple Watch ببدء مكالمة هاتفية عن غير قصد، ومنع المستخدمين من إدخال رمز المرور الخاص بالجهاز.

توصي شركة أبل العملاء بالحفاظ على تحديث برامج Apple Watch الخاصة بهم، مما يشير إلى أن الشركة تأمل أن تتمكن من معالجة المشكلة في تحديث watchOS المستقبلي، ولم تذكر شركة Apple مدى انتشار المشكلة، ولم تقدم إطارًا زمنيًا لإصلاح محتمل، وليس من الواضح ما إذا كانت الأجهزة المعيبة عاملاً مساهماً.

أصدرت شركة Apple تعليماتها للفنيين بعدم إصلاح طرازات Apple Watch المتأثرة أثناء التحقيق، في غضون ذلك، يُطلب من الفنيين أن يطلبوا من العملاء الذين يواجهون هذه المشكلة فرض إعادة تشغيل Apple Watch الخاصة بهم عن طريق الضغط باستمرار على Digital Crown والزر الجانبي في نفس الوقت لمدة 10 ثوانٍ على الأقل، حتى يظهر شعار Apple.