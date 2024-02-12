شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و Pixel 4a والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف a 4Pixel :iPhone 14 Pro Max
البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels
المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )
أو ( dual esim – international)هاتفa 4Pixel
حجم الشاشة: حوالي 5.8 بوصة.
دقة الشاشة:حوالي 2340 × 1080 بيكسل.
المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 730
الرام: حوالي 6GB
السعة الداخلية: حوالي 128GB
نظام التشغيل: نظام Android (10)
البطارية: حوالي 3140 mAh
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