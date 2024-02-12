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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و Pixel 4a

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القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max،  وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف a 4Pixel :

‏iPhone 14 Pro Max

البطارية : li-ion 4323  ميلي أمبير.

الكاميرا  الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة :  1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)  و esim )

أو ( dual esim – international)

هاتفa  4Pixel

حجم الشاشة: حوالي 5.8 بوصة.

دقة الشاشة:حوالي 2340 × 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 730

الرام: حوالي 6GB

السعة الداخلية: حوالي 128GB

نظام التشغيل: نظام Android (10)

البطارية: حوالي 3140 mAh

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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