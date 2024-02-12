شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح جهاز iPad Air جديد قريبًا.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لطرح تشكيلة جديدة من iPad Pro وiPad Air جديد في هذا العام، في الواقع، قد يكون هذا أكبر تحديث لمجموعة iPad Air على الإطلاق، حيث تخطط شركة Apple لنموذج بشاشة كبيرة لأول مرة، وفقًا لموقع 9to5mac.

قامت شركة Apple بإصلاح جهاز iPad Air في عام 2020 لمنحه شاشة مقاس 10.9 بوصة وتصميمًا مسطح الحواف مشابهًا لجهاز iPad Pro، هذا العام، تخطط شركة Apple للاحتفاظ بنفس لغة التصميم، ولكن توسيع التصميم إلى عامل شكل جديد.

وفقًا لتقارير متعددة، بما في ذلك Bloomberg، ستقدم شركة Apple طراز iPad Air جديدًا مقاس 12.9 بوصة هذا العام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز iPad Air بحجمين للعرض، وهو يمثل نفس التشعب مثل تشكيلة iPad Pro، سيستخدم جهاز iPad Air مقاس 12.9 بوصة نفس تقنية شاشة LCD المستخدمة في الطراز مقاس 10.9 بوصة.

وفقًا للمخططات المسربة من سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، ستحتوي طرازات iPad Air الجديدة على كاميرا مُعاد تصميمه، حاليًا، يتميز جهاز iPad Air بفتحة كاميرا دائرية واحدة في الخلف.

من المفترض أن تتميز الكاميرا الجديد بتصميم موجه عموديًا، مثل تصميمات كاميرا iPhone X منذ بضع سنوات مضت، ويتم وضع كل من الكاميرا والفلاش في نفس نتوء الكاميرا، مما يزيد من حجم النتوء، في الوقت الحالي، لا يحتوي جهاز iPad Air على فلاش الكاميرا.

حتى الآن، لا توجد معلومات حول سبب تخطيط شركة Apple لإجراء هذا التغيير بخلاف إضافة فلاش الكاميرا، قد يعني ذلك أن شركة Apple لديها ميزات كاميرا جديدة أخرى تتطلب التصميم الجديد.

أفاد مارك جورمان من بلومبرج، ستكون لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة حصرية لمجموعة iPad Pro، بينما ستعمل تشكيلة iPad Air – بما في ذلك الطرازين 10.9 بوصة و12.9 بوصة – مع لوحة المفاتيح Magic Keyboard الحالية، وهذه هي في الأساس طريقة Apple لمنح المستخدمين سببًا آخر لاختيار جهاز iPad Pro الأكثر تكلفة.

من المتوقع أن يتم إصدار طرازات iPad Air الجديدة في وقت ما في شهر مارس، بالإضافة إلى هذه التغييرات، سيحتوي جهاز iPad Air الجديد أيضًا على أداء مطور، على الأرجح في شكل شريحة M2 أو M3، قد نرى أيضًا أن شركة Apple تقدم بعض خيارات الألوان الجديدة.