شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة التخزين السحابي Google One تمتلك الآن أكثر من 100 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أن Google One لديه الآن أكثر من 100 مليون مشترك، وستركز الشركة على "هذا النمو" من خلال خطة AI Premium Plan التي تم إطلاقها حديثًا والتي تقدم ميزات مدعومة بنموذج Gemini AI الذي أعلنت عنه Google مؤخرًا.

وستحتوي خطة Google One AI Premium على ميزات مثل Gemini Advanced، مع وصول Gemini إلى Gmail وDocs والمزيد قريبًا، و تبلغ تكلفة خطة AI Premium 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، في حين تبلغ تكلفة الخطط الأساسية والقياسية والمميزة 1.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا و2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا و9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا على التوالي.

لاحظ أن أسعار خطط Google One وفوائدها ومدى توفرها قد تختلف حسب المنطقة.

يذكر أن Google One هي خدمة تخزين سحابي مدفوعة، ولديها خطط اشتراك مختلفة بسعات تخزينية مختلفة، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل: القدرة على مشاركة السعة التخزينة مع أفراد العائلة، والحصول على دعم فني، بالإضافة إلى ميزات خاصة بالأعضاء، مثل: أرصدة متجر (جوجل بلاي) Google Play، ومكافآت أعضاء (متجر جوجل) Google Store.