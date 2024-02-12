شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حل مشكلة امتلاء ذاكرة موبايلك بصور واتساب.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح واتساب للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وحتى صور GIF والملصقات لجعل التواصل ممتعًا، ويطرح التطبيق المملوك أيضًا ميزات جديدة من وقت لآخر لتحسين واجهة المستخدم والخصوصية، ومع ذلك، تتراكم جميع الوسائط والبيانات المشتركة الخاصة بالتحديثات الجديدة في وحدة التخزين، ما يؤدي إلى انسداد الذاكرة الداخلية للهاتف الذكي.

التخزين المملوء يجعل الجهاز بطيئًا وحتى واتساب يطالب المستخدمين بإخلاء مساحة لمواصلة استخدام التطبيق، ولتحرير مساحة، يتعين عليك حذف بيانات التطبيق مثل مقاطع الفيديو الكبيرة أو الصور أو الملفات المحفوظة على هاتفك والتي لم تعد بحاجة إليها.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة وسائط واتساب وحذف الملفات التي لم تعد تريدها.

قبل حذف أي بيانات، تحقق من مقدار المساحة التي يشغلها تطبيق واتساب على هواتفك الذكية، ويمكنك لاحقًا حذف العناصر لتحرير مساحة التخزين الداخلية، لعرض بيانات الواتساب، افتح واتساب > الإعدادات > التخزين والبيانات > إدارة التخزين، ويمكنك رؤية ذاكرة الهاتف المتوفرة ومقدار المساحة التي تشغلها وسائط واتساب.

إزاي تتخلص من مشكلة امتلاء ذاكرة موبايلك بصور واتساب

1- افتح علامة تبويب محادثات واتساب، ثم اضغط على بحث.

2- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات مهما كانت الوسائط التي تريد البحث عنها وحذفها.

3- اضغط على العنصر الذي تريد حذفه وافتحه.

4- الآن اضغط على المزيد > حذف.