شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر المستخدمين من طرق تجفيف الهاتف بعد سقوطه فى الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقم أبدًا بإسقاط جهاز iPhone الخاص بك في الأرز إذا كان مبللاً - فهي فكرة سيئة بشكل رسمي بحسب شركة أبل، حيث توصي شركة Apple بطريقة أفضل لتجفيف جهاز iPhone الخاص بك دون المخاطرة بإتلافه أثناء هذه العملية.

فعادةً ما يحذرك جهاز أيفونالخاص بك عندما يكون مبللاً، وعادةً ما يكون ذلك من خلال تنبيه منبثق يفيد باكتشاف سائل في موصل Lightning أو USB-C، وعادةً ما يمنعك هذا من استخدام المنفذ - بما في ذلك الشحن - حتى يجف.

وقد تميل إلى اتباع نصيحة واسعة النطاق ومنتشرة للغاية لغمر جهاز iPhone الخاص بك في الأرز، ولكنها أسطورة حضرية يمكن أن تزيد الأمور سوءًا، حيث حذرت شركة أبل قائلة: "لا تضع جهاز iPhone الخاص بك في كيس من الأرز".

وقالت أبل "إن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز iPhone الخاص بك"، وهذا ليس كل شيء: توصي Apple بتجنب خطأين شائعين آخرين، وقالت شركة Apple: "لا تجفف جهاز iPhone الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط".

وأضافت الشركة المصنعة للآيفون: "لا تدخل جسمًا غريبًا، مثل قطعة القطن أو منشفة ورقية، في الموصل".





كيفية تجفيف اي فون الخاص بكمن المهم للغاية ألا تحاول شحن جهاز iPhone الخاص بك عندما يكون مبتلاً، وأوضحت شركة Apple: "إذا قمت بشحن جهاز iPhone الخاص بك بينما يكون موصل Lightning أو USB-C مبتلاً، فقد تتآكل المسامير الموجودة على الموصل أو الكابل وتتسبب في تلف دائم أو توقف عن العمل، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال بجهاز iPhone أو الملحق الخاص بك".

- أفضل طريقة، وفقًا لشركة Apple، هي النقر أولاً بلطف على جهاز iPhone الخاص بك على يدك.

- تأكد من أن الموصل متجه لأسفل للسماح بسقوط أي سائل زائد.

- وبعد ذلك، ما عليك سوى ترك iPhone الخاص بك في منطقة جافة - ويفضل أن يكون ذلك في مكان به تدفق للهواء.

- انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم حاول الشحن مرة أخرى.

- إذا ظهر التنبيه مرة أخرى، فيجب عليك ترك iPhone في منطقة جافة مع تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم واحد.

- لا تستخدم مصادر الحرارة مثل مجففات الشعر أو المشعاعات، ولا تضع أي شيء في منفذ الموصل لتجفيفه أيضًا.