تكنولوجيا: الأوامر الصوتية لـ Gemini لم تعد تتطلب منك الضغط على “إرسال”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد أحد الجوانب الأكثر إزعاجًا لاستخدام تطبيق Gemini Android كبديل لمساعد جوجل هي الاضطرار إلى إرسال الأوامر الصوتية يدويًا.

ولكن لحسن الحظ، قامت جوجل بإصلاح ذلك. فعند الإطلاق يوم الخميس، تطلبت الأوامر الصوتية الموجهة إلى Gemini أن تضغط على إرسال. وعند الانتهاء من الطلب سيستمر مؤشر الميكروفون النابض (Material You) في الدوران قبل أن يتوقف بعد بضع ثوانٍ. وذلك عندما تدرك أن هناك حاجة إلى النقر على سهم الإرسال.

إلى جانب إضافة بضع ثوانٍ إلى التفاعل الصوتي الذي ينبغي أن يكون سريعًا، فإن الضغط على زر للإشارة إلى الانتهاء يبدو أمرًا تقليدي بشكل إيجابي بعد التعامل مع المساعدين الصوتيين لعدة سنوات.

وبشكل اساسي، فقد تم تحويل بشكل أساسي طريقة إدخال الميكروفون إلى تحويل الكلام إلى نص.

واعتبارًا من يوم السبت، لاحظنا أنه يتم إرسال الأوامر الصوتية عبر لوحة التراكب (زر الطاقة، والتمرير من الزاوية، و“Hey Google”) والتطبيق الكامل تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Gemini أصبح أسرع بكثير في إدراك متى تنتهي من التحدث.

يبدو أن هذا إصلاح من جانب الخادم ومن الرائع أن يعطي فريق Gemini الأولوية لتراجع الإرسال/الإرسال الصوتي. أصدرت جوجل أيضًا تحديثًا صغيرًا لتطبيق/اختصار Gemini يوم الجمعة.

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