تكنولوجيا: برنامج Microsoft Copilot يتكامل بشكل أكثر إحكامًا مع نظام Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعي شركة مايكروسوفت أن هذا هو عام أجهزة الحواسب الشخصية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. واستنادًا إلى إعلانات الشركة الأخيرة، تم دمج Copilot في Microsoft 365، وإحضار مفتاح Copilot جديد إلى لوحات مفاتيح Windows وإطلاق Copilot Pro.

وقد أكدت شركة مايكروسوفت أن تحديث نظام التشغيل المرتكز على الذكاء الاصطناعي لهذا العام لن يكون بالتأكيد Windows 12 المشاع. وبدلاً من ذلك، سيكون إصدار نظام التشغيل السنوي لهذا العام بمثابة تحديث مميز لنظام Windows 11 يسمى الإصدار 24H2، والذي من المفترض أن يتم طرحه في النصف الثاني من العام.

وبالفعل، ربما يحصل المطلعون على قنوات Canary وDev على معاينة لعمليات تكامل Copilot الجديدة القادمة.

وفي أحدث إصدار من Canary رقم 26052، تختبر مايكروسوفت تنشيط Copilot عند التقاط نص أو صور من أي نافذة. يتغير رمز Copilot، بل ويتحرك بمجرد نسخ النص، ويجب أن يؤدي التمرير فوق الرمز بعد ذلك إلى عرض قائمة تقدم إجراءات مفيدة يمكن لـ Copilot تنفيذها على الفور، مثل شرح وتلخيص مجموعات الاختبار.

تشير ملاحظات التصميم أيضًا إلى أن هناك تجربة مماثلة مدعومة للصور أيضًا، بشكل أساسي، يجب أن تكون قادرًا على سحب وإفلات أي صورة في Copilot وسيتم تشغيلها مباشرة من شريط المهام.

تعمل مايكروسوفت أيضًا على إعادة ميزة معطلة مؤقتًا تقوم بتشغيل Copilot تلقائيًا عند تشغيل Windows، على الرغم من أنه سيتم تمكين هذا فقط للشاشات الأساسية ذات حجم 27 بوصة أو أكبر.

المصدر