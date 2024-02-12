شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحقق أعلى قيمة سوقية بأكثر من 3 تريليونات دولار بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز قطار الضجيج القائم على الذكاء الاصطناعي إلى حد ما اسم مايكروسوفت باعتبارها الشركة الرائدة في تطويرها، مما أدى إلى بعض الأرقام المثيرة للإعجاب خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجلت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا رسميًا أعلى قيمة سوقية لأي شركة.

استغرق وقت ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت، أسبوعًا منتصرًا آخر حيث وصل إلى 3.125 تريليون دولار من القيمة السوقية، وفقًا للبيانات الأخيرة، وسبق أن سجلت شركة آبل الرقم القياسي الذي وصل إلى 3.09 تريليون دولار في الصيف الماضي.

من ناحية أخرى، أنهى صانعو iPhone يوم الجمعة بقيمة سوقية بلغت 2.916 تريليون دولار، وقال ناديلا في ذلك الوقت: "من خلال غرس الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من طبقات التكنولوجيا لدينا، فإننا نكسب عملاء جدد ونساعد في تحقيق فوائد جديدة ومكاسب إنتاجية في كل قطاع".

وكما كشفت التقارير المالية الأخيرة للربع الثاني من العام المالي 2024، فقد ارتفع إجمالي إيرادات مايكروسوفت بنسبة 18% ليصل إلى 62 مليار دولار.

تأثر النمو الكبير في الغالب بدور Redmond في تطوير الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11، مثل أداة مساعد Copilot الخاصة بها، بالإضافة إلى الاستحواذ الناجح على Activision بأموال كبيرة لقسم الألعاب التابع لها.