شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الإثنين مكاسب صغيرة بنسبة 0.74% وكان سعر العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم 48.101 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets 360.

فشلت إيثريوم في متابعة بيتكوين في مسار الربح اليوم الاثنين وشهدت انخفاض قيمتها بنسبة 0.55 %، في الوقت الحالي، تبلغ قيمة الأثير 2,498 دولارًا.

مثل إيثريوم، عكست معظم العملات المشفرة خسائر اليوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Binance Coin وRipple وDogecoin وCardano وAvalanche.

حتى العملات البديلة الأخرى مثل Solana وBinance Coin وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash وUniswap شهدت انخفاضًا في قيمتها يوم الاثنين.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 0.76 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحاضر، تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.8 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap، وفي حين تبلغ هيمنة البيتكوين على السوق حاليًا 52.5 %، تبلغ هيمنة الإيثريوم 16.7 %.

وقال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin لـ Gadgets360: "بمجرد أن تهدأ هيمنة Bitcoin، يمكن أن تشهد Ethereum والعملات البديلة أيضًا قفزة سريعة محتملة في قيمتها السوقية".

وفي الوقت نفسه، تمكنت Bitcoin Cash وLitecoin وUniswap وNear Protocol وMonero من تحقيق أرباح صغيرة اليوم الاثنين.