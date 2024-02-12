شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعرض مشاريعها الرقمية في المنتدى الأول للمدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك أمانة محافظة جدة في المنتدى الأول للمدن الذكية والذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، تحت شعار (حياة أجود).

واستعرضت الأمانة من خلال جناحها في المنتدى مشروع "التصوير الجوي"، والذي يعد أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية المبنية على البيانات الجيومكانية عالية الدقة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز خطط التحول للمدن الذكية لتكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.



أنظمة رقمية

وتضمنت مشاركة الأمانة التعريف بنظام "راصف" الرقمي" والذي يعمل على مسح جميع طرق جدة باستخدام التقنية والمعدات الحديثة وارتباطه بمستكشف جدة الجغرافي، فيما يعد النظام الأول من نوعه على مستوى الأمانات في المملكة،.

ويسهم النظام في تقييم حالة شوارع المحافظة وجودة سفلتتها وطبقات الرصف، كما يضع بشكل إلكتروني الأولوية لصيانة الشوارع الأكثر ضرراً، بالإضافة لمساهمته في تقييم جودة الصيانة وإصدار خطة الصيانة الدورية.



وفي سياق ذلك عرضت الأمانة تجربتها في "مركز التحكم" لتفعيل الرقابة الرقمية، وتحقيق مبدأ الحوكمة لضمان رفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال مراقبة الأنظمة الإلكترونية كجزء من خطط الأمانة لتطوير الرقابة وتحسين جودة الخدمات.



يذكر أن منتدى المدن الذكية يستعرض محاور عبر جلسات، وورش عمل يشارك فيها نخبة من أصحاب المعالي، والخبراء الدوليين في بناء وتخطيط المدن الذكية، والمستثمرين، والمبتكرين، وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية.