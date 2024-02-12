تكنولوجيا: رصد هاتف vivo V30 Pro في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 8200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هاتف vivo V30 Pro، حيث رصد الهاتف في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 8200.

أعتمد هاتف V30 Pro خلال الفترة الماضية في منصة Bluetooth SIG، واليوم يظهر الهاتف من جديد في قاعدة بيانات Geekbench.

ويأتي هاتف V30 Pro بنفس التصميم المميز لهاتف vivo S18 Pro، ويعد المعالج التغيير الرئيسي في هذا الإصدار.

ولقد قدمت Vivo هاتف vivo S18 Pro برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، إلا أن هذا الإصدار يتوفر في السوق الصيني فقط.

ويظهر هاتف vivo V30 Pro في قاعدة بيانات Geekbench 6.2.2 بنموذج رقم (V2319)، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14.

من جانب أخر يختلف هاتف vivo V30 Pro عن إصدار الشركة السابق S18 Pro في الكاميرة، حيث يأتي الإصدار الجديد بكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل كبديل لكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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