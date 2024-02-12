شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يكشف عن "حادثة" غيرت خطط تقاعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر بيل جيتس بالوقت الذي قضاه في شركة مايكروسوفت، وبالعمل الخيري بعد أن سلم قيادة الشركة للآخرين، حيث أمضى مؤسس مايكروسوفت سنواته الأخيرة في الحديث عن قضايا الصحة العالمية وكيف يمكن تحسين مستوى معيشة الناس.

ولكن لم يكن معروفًا إلا القليل ما الذي دفع جيتس إلى السير في هذا الطريق عندما كان يكسب المال بالفعل ويؤثر في صناعة التكنولوجيا.

أجرى مؤخرًا محادثة مع الممثل الكوميدي تريفور نوح في البودكاست الخاص به بعنوان "ماذا الآن؟" مع تريفور نوح، عندما ذكر حادثة وقعت عام 1997.

وقال إنه عندما قرأ عن أطفال يموتون في أنحاء مختلفة من العالم بسبب أمراض يمكن علاجها في الولايات المتحدة، أدرك ما يريد القيام به بعد تقاعده من الشركة التي أسسها.

قال مؤسس مايكروسوفت "لقد أمضيت فترة طويلة من عمر 18 إلى 40 عامًا حيث كنت مهووسًا جدًا، مايكروسوفت كانت كل شيء"."لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأنه مع تولي أشخاص آخرين لشركة مايكروسوفت، تمكنت من الذهاب والقراءة والتعرف على جميع التحديات الصحية، ولماذا يموت الأطفال”.

مؤسسة بيل وميليندا جيتس في عام 2000، بدأ جيتس في تأسيس منظمته الخيرية التي أطلق عليها اسم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

"لقد أنفقت مؤسستنا 53.8 مليار دولار منذ عام 2000، ونعتقد أن ذلك ساعد شركائنا على إحداث فرق، فعدد الأطفال الذين يموتون كل عام قبل بلوغهم سن الخامسة، قد انخفض بمقدار النصف منذ تأسيس المنظمة الخيرية التي اطلق عليها اسم بيل وميليندا جيتس".

في ديسمبر الماضي، قال جيتس إنه إذا بدأ العالم في القيام باستثمارات ذكية الآن، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل العالم مكانًا أكثر إنصافًا، مما يقلل أو حتى يزيل الفارق الزمني بين حصول العالم الغني على الابتكار وحصول العالم الفقير عليه.

وقال جيتس إنه من الممكن أن يكون هناك عالم حيث "يمكن للآلات أن تصنع كل الطعام والأشياء"، ولا يضطر الناس إلى العمل لمدة خمسة أيام عمل إضافية في الأسبوع لكسب أجر معيشي.